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2024 MHP kazandığı iller ve ilçeler! 31 Mart MHP seçim sonuçları ve oy oranları

Giriş Tarihi: 31.03.2024 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
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2024 MHP kazandığı iller ve ilçeler! 31 Mart MHP seçim sonuçları ve oy oranları

34 Siyasi partinin katıldığı 2024 Yerel seçim sonuçları tek tek açıklanıyor. Siyasi partiler arasında oy oranları en çok merak edilen siyasi partilerden biri olan MHP’nin kazandığı iller ve ilçeler YSK tarafından açıklanıyor. İşte 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde MHP’nin kazandığı iller ve ilçelerin merak edilen tam listesi…

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