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Şanlıurfa'da seçim yarışında kan aktı!

Giriş Tarihi: 31.03.2024
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Şanlıurfa’da seçim yarışında kan aktı!

Şanlıurfa kent merkezi ile ilçelerinde 'muhtarlık' seçimleri nedeniyle çıkan kavgalarda 15 kişi, yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılırken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

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