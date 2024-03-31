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Çay ocağındaki cinayetin nedeni arazi anlaşmazlığı çıktı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.03.2024 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
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Çay ocağındaki cinayetin nedeni arazi anlaşmazlığı çıktı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde uzaktan akrabası Muzaffer Ece'yi otogardaki çay ocağında başından vurarak öldüren Osman Çelik tutuklandı. Çelik cinayeti, aralarındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle işlediğini söyledi.

Gölcük ilçesinde 29 Mart günü otomobiliyle otogara giden Osman Çelik, buradaki çay ocağında oturan uzaktan akrabası Muzaffer Ece'ye tabancayla 10 el ateş etti. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Muzaffer Ece, kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayın ardından otomobiliyle kaçan Osman Çelik, aynı gün polis tarafından İzmit ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Muzaffer Ece'nin cenazesi ise dün toprağa verildi.

Emniyetteki sorgusunda cinayeti arazi anlaşmazlığı nedeniyle işlediğini söyleyen Çelik, işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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