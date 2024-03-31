31 Mart 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Kriz hattı! İP'li Bilge Yılmaz Meral Akşener'i istifaya davet edip görevini bıraktı

Kriz hattı! İP'li Bilge Yılmaz Meral Akşener'i istifaya davet edip görevini bıraktı

Giriş Tarihi: 31.03.2024 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
ABONE OL
Kriz hattı! İP’li Bilge Yılmaz Meral Akşener’i istifaya davet edip görevini bıraktı

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, görevinden istifa ederek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i istifaya davet etti. Yılmaz paylaşımında, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yerel seçim sonuçları açıklandıkça siyasi parti yöneticileri de çeşitli açıklamalar yapmaya başlıyor.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, görevinden istifa ederek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i istifaya davet etti.

İP'Lİ YILMAZ: AKŞENER'İ İSTİFAYA DAVET EDİYORUM

Yılmaz paylaşımında, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA