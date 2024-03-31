31 Mart 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta en yüksek oyu Murat Kurum aldı

Başkan Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta en yüksek oyu Murat Kurum aldı

AA
Giriş Tarihi: 31.03.2024 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
ABONE OL
Başkan Erdoğan’ın oy kullandığı sandıkta en yüksek oyu Murat Kurum aldı

Son dakika haberleri...Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için en yüksek oyu Murat Kurum aldı.

Başkan Erdoğan'ın oy kullandığı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'ndaki 3308 numaralı sandığın sonuçları belli oldu. Sandıkta kayıtlı 341 seçmenden 274'ü oy kullandı, 5 oy ise geçersiz sayıldı.

EN YÜKSEK OY MURAT KURUM'A

İBB Başkanlığı için en yüksek oyu 131'le AK Parti'nin adayı Murat Kurum alırken, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na 120, Yeniden Refah Partisinin adayı Mehmet Altınöz ile Zafer Partisinin adayı Azmi Karamahmutoğlu'na altışar, DEM Parti'nin adayı Meral Danış Beştaş'a 2, İYİ Partinin adayı Mehmet Satuk Buğra Kavuncu ile Demokratik Sol Partinin adayı Nesim Pakır'a birer oy çıktı.

BAĞIMSIZ ADAYLAR...

Bağımsız adaylar Vedat Taylan Yıldız ve İshak Akbay da birer oy aldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA