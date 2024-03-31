İstanbul, Ankara, İzmir Belediye Meclis Üyesi sonuçları! 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçim sonuçları son durum
Büyükşehir ve Belediye Başkan adaylarının haricinde Belediye Meclis Üyesi çoğunluğu da en çok merak edilen konuların başında yerini aldı. Açılan sandıkların tamamlanması ile birlikte çıkan oylar anında seçim sonuçlarına yansıtılıyor. Bu değişim partilere göre Belediye Meclis Üyesi sayısının da değişmesine neden oluyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir Belediye Meclis Üyesi sonuçları…
Yerel Seçim sonuçları açıklanmaya devam ediyor. Sandıktan çıkan oylar tek tek sayılmaya devam ederken İl meclis üyesi beraberinde belli oluyor. Bilindiği üzere Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeliği ile Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti için oy kullanıldı. Başta Büyükşehir Belediye Başkanları ve Belediye Başkanı olarak görev yapacak adaylar netleşmeye başladı. Belediye Meclis Üyesi çoğunluğunun kimde olduğu ise yine seçimler kapsamında ne çok merak edilen konu başlıklarının arasında yerini aldı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir Belediye Meclis Üyesi sonuçları…
İSTANBUL, ANKARA, İZMİR BELEDİYE MECLİS ÜYESİ SONUÇLARI
İstanbul İl Genel Meclis Sonuçları (Saat 22.20 itibari ile)
Cumhuriyet Halk Partisi %45.26 1.172.158 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi %41.35 1.070.787 Oy
Yeniden Refah Partisi %2.91 75.261 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi %1.79 46.234 Oy
Zafer Partisi %1.71 44.246 Oy
İyi Parti %1.33 34.467 Oy
Saadet Partisi %0.57 14.754 Oy
Büyük Birlik Partisi %0.36 9.300 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi %0.31 7.963 Oy
Ankara İl Genel Meclis Sonuçları (Saat 22.20 itibari ile)
Cumhuriyet Halk Partisi %47.74 360.748 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi %33.86 255.865 Oy
Yeniden Refah Partisi %4.15 31.340 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi %2.99 22.595 Oy
İyi Parti %2.49 18.831 Oy
Zafer Partisi %1.85 13.947 Oy
Büyük Birlik Partisi %0.90 6.824 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi %0.48 3.657 Oy
Türkiye İşçi Partisi %0.443.299 Oy
İzmir İl Genel Meclis Sonuçları (Saat 22.20 itibari ile)
Cumhuriyet Halk Partisi %48.35 529.463 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi %30.57 334.767 Oy
İyi Parti %3.78 41.434 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi %3.68 40.293 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi %3.50 38.320 Oy
Zafer Partisi %1.16 12.678 Oy
Yeniden Refah Partisi %0.59 6.475 Oy
Türkiye İşçi Partisi %0.58 6.386 Oy
Demokrat Parti %0.43 4.711 Oy
2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI
2024 Yerel seçim sonuçlarını ahaber.com.tr seçim sonuçları sayfasından ulaşabilirsiniz.
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