İstanbul, Ankara, İzmir Belediye Meclis Üyesi sonuçları! 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçim sonuçları son durum

Yerel Seçim sonuçları açıklanmaya devam ediyor. Sandıktan çıkan oylar tek tek sayılmaya devam ederken İl meclis üyesi beraberinde belli oluyor. Bilindiği üzere Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeliği ile Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti için oy kullanıldı. Başta Büyükşehir Belediye Başkanları ve Belediye Başkanı olarak görev yapacak adaylar netleşmeye başladı. Belediye Meclis Üyesi çoğunluğunun kimde olduğu ise yine seçimler kapsamında ne çok merak edilen konu başlıklarının arasında yerini aldı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir Belediye Meclis Üyesi sonuçları…

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR BELEDİYE MECLİS ÜYESİ SONUÇLARI