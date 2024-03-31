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İstanbul, Ankara, İzmir Belediye Meclis Üyesi sonuçları! 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçim sonuçları son durum

Giriş Tarihi: 31.03.2024 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
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İstanbul, Ankara, İzmir Belediye Meclis Üyesi sonuçları! 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçim sonuçları son durum

Büyükşehir ve Belediye Başkan adaylarının haricinde Belediye Meclis Üyesi çoğunluğu da en çok merak edilen konuların başında yerini aldı. Açılan sandıkların tamamlanması ile birlikte çıkan oylar anında seçim sonuçlarına yansıtılıyor. Bu değişim partilere göre Belediye Meclis Üyesi sayısının da değişmesine neden oluyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir Belediye Meclis Üyesi sonuçları…

Yerel Seçim sonuçları açıklanmaya devam ediyor. Sandıktan çıkan oylar tek tek sayılmaya devam ederken İl meclis üyesi beraberinde belli oluyor. Bilindiği üzere Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeliği ile Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti için oy kullanıldı. Başta Büyükşehir Belediye Başkanları ve Belediye Başkanı olarak görev yapacak adaylar netleşmeye başladı. Belediye Meclis Üyesi çoğunluğunun kimde olduğu ise yine seçimler kapsamında ne çok merak edilen konu başlıklarının arasında yerini aldı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir Belediye Meclis Üyesi sonuçları…

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR BELEDİYE MECLİS ÜYESİ SONUÇLARI

İstanbul İl Genel Meclis Sonuçları (Saat 22.20 itibari ile)

Cumhuriyet Halk Partisi %45.26 1.172.158 Oy

Adalet ve Kalkınma Partisi %41.35 1.070.787 Oy

Yeniden Refah Partisi %2.91 75.261 Oy

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi %1.79 46.234 Oy

Zafer Partisi %1.71 44.246 Oy

İyi Parti %1.33 34.467 Oy

Saadet Partisi %0.57 14.754 Oy

Büyük Birlik Partisi %0.36 9.300 Oy

Milliyetçi Hareket Partisi %0.31 7.963 Oy

Ankara İl Genel Meclis Sonuçları (Saat 22.20 itibari ile)

Cumhuriyet Halk Partisi %47.74 360.748 Oy

Adalet ve Kalkınma Partisi %33.86 255.865 Oy

Yeniden Refah Partisi %4.15 31.340 Oy

Milliyetçi Hareket Partisi %2.99 22.595 Oy

İyi Parti %2.49 18.831 Oy

Zafer Partisi %1.85 13.947 Oy

Büyük Birlik Partisi %0.90 6.824 Oy

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi %0.48 3.657 Oy

Türkiye İşçi Partisi %0.443.299 Oy

İzmir İl Genel Meclis Sonuçları (Saat 22.20 itibari ile)

Cumhuriyet Halk Partisi %48.35 529.463 Oy

Adalet ve Kalkınma Partisi %30.57 334.767 Oy

İyi Parti %3.78 41.434 Oy

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi %3.68 40.293 Oy

Milliyetçi Hareket Partisi %3.50 38.320 Oy

Zafer Partisi %1.16 12.678 Oy

Yeniden Refah Partisi %0.59 6.475 Oy

Türkiye İşçi Partisi %0.58 6.386 Oy

Demokrat Parti %0.43 4.711 Oy

2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2024 Yerel seçim sonuçlarını ahaber.com.tr seçim sonuçları sayfasından ulaşabilirsiniz.

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