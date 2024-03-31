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Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Kurum oy kullandığı sandıktan birinci çıktı

AA
Giriş Tarihi: 31.03.2024
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Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan adayı Kurum oy kullandığı sandıktan birinci çıktı

Son dakika haberleri... Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, oy kullandığı sandıkta 142 oy alarak ilk sırada çıktı.

Kurum'un oy kullandığı Kağıthane İmece İlkokulu'ndaki 1166 numaralı sandığın sonuçları belli oldu. Sandıkta kayıtlı 341 seçmenden 276'sı oy kullandı, 14 oy ise geçersiz sayıldı.

KİM KAÇ OY ALDI?

İBB Başkanlığı için bu sandıkta en yüksek oyu 142 ile Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum alırken, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na 98, Yeniden Refah Partisinin adayı Mehmet Altınöz'e 6, Zafer Partisinin adayı Azmi Karamahmutoğlu'na 5, DEM Parti'nin adayı Meral Danış Beştaş'a 4, İYİ Partinin adayı Mehmet Satuk Buğra Kavuncu'ya 2, Memleket Partisinin adayı Emre Berk Hacıgüzeller, Anavatan Partisi adayı Umut Çınar, Hak ve Özgürlükler Partisi adayı Mustafa Aytaş, Adalet Birlik Partisi adayı Muharrem Mutlu, Saadet Partisi adayı Birol Aydın'a birer oy çıktı.

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