İstanbul kirli ittifaka teslim! DEM Parti İBB adayı Beştaş’tan itiraf gibi açıklama: İmamoğlu bu oylar benimdir demesin sakın

SEÇİM SÜRECİNDE SON DERECE PASİF BİR GÖRÜNTÜ SERGİLEDİ

Seçim sürecinde ortalıkta gözükmeyen ve hatta kendisine oy dahi veremeyen DEM Parti'nin İstanbul adayı Meral Danış Beştaş, İmamoğlu'nun seçimi kazanmasının ardından açıklamada bulundu.

DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş seçimlerin ardından yaptığı açıklamada CHP ile ittifaklarını bir kez daha itiraf etti. Meral Danış Beştaş yaptığı açıklamada; "İmamoğlu bu oylar benimdir demesin sakın, aldığı oylar onun değil. Bu sonuç bizim seçmenimizin ne kadar stratejik oy kullandığını gösteriyor. Bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi neden? Çünkü AKP'yi cezalandırmak istedi. Aslında çıkan sonuç ile İmamoğlu oylar benimdir demesin sakın. Çok mutluyuz içtenlikle kutluyorum. Biz İstanbul'da kaybetmedik. Çünkü seçmenlerimizin neden gittiğini gayet iyi biliyoruz. Biz seçmenlerimizle birlikte İstanbul Belediyesi'nin çalışmalarını yakından izleyeceğiz. Bu konuda DEM parti siyaseti kazanmıştır" ifadelerini kullandı.