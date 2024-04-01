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İstanbul kirli ittifaka teslim! DEM Parti İBB adayı Beştaş'tan itiraf gibi açıklama: İmamoğlu bu oylar benimdir demesin sakın

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.03.2024 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
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İstanbul kirli ittifaka teslim! DEM Parti İBB adayı Beştaş’tan itiraf gibi açıklama: İmamoğlu bu oylar benimdir demesin sakın

Yerel seçimlerde kent uzlaşısı adı altında yapılan ittifak ile birlikte DEM Parti seçmeni İstanbul'da oy tercihini Ekrem İmamoğlu'ndan yana kullandı. Kandil İmamoğlu'nun üzerinden yük almak için göstermelik bir aday olarak Meral Danış Beştaş'ı gösterdi. Beştaş seçim sonuçlarının sayımının yapıldığı esnada yaptığı ilk değerlendirmede "İmamoğlu bu oylar benimdir demesin sakın, aldığı oylar onun değil. Bizim seçmenlerimiz CHP’ye oy verdi…" ifadelerini kullandı.

Türkiye yerel seçimler için sandığa giderken CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu İstanbul'u kazanırken İstanbul'da neredeyse yaklaşık %10 oy potansiyeli olan PKK'nın partisi DEM Parti'nin oylarını da hanesine yazdırdı.

DEM PARTİ YÜZDE 2 BİLE ALAMADI

Nitekim DEM Parti'nin İstanbul adayı Meral Danış Beştaş açılan yüzde %60 oylardan sadece yüzde 1.92'sini aldı. İki parti seçimler öncesi kent uzlaşısı adı altında ittifak yapma konusunda anlaşırken Kandil'den de bu ittifaka destek geldi.

KANDİL İMAMOĞLU'NUN YÜKÜNÜ ALDI

Kandil, İmamoğlu'nun üzerinden "PKK ile ittifak yapıyor" yükünü almak için göstermelik bir aday göstererek oyların İmamoğlu'na gitmesini sağladı.

Esenyurt başta olmak üzere birçok noktada DEM Parti'nin işaret ettiği isimleri aday gösteren CHP, belediye meclisi için de aday listelerini DEM'li siyasilerle doldurmuştu.


İBB konusunda herhangi bir uzlaşı olmadığını savunan iki partiye rağmen, Beştaş'ın seçim çalışmalarında geri planda kalması eleştirileri de beraberinde getirmişti.

17 İLÇEDE CHP'Yİ DESTEKLEDİ

DEM Parti 22 ilçede aday çıkarmadı, bu ilçelerin 13'ünde CHP kazandı. Kazanamadığı diğer 9 ilçede ise CHP'nin oylarını yine artırdığı görülüyor.

DEM Parti'nin aday çıkarmadığı Esenyurt, Ataşehir, Avcılar, Bayrampaşa, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Eyüpsultan, Kartal, Maltepe, Sancaktepe, Sarıyer, Şile, Silivri, Şişli, Üsküdar ve Tuzla'da CHP adayları kazandı.

ESKİ HDP'Lİ CHP'DEN BAŞKAN OLDU

DEM Parti'nin aday çıkarmadığı Esenyurt'ta CHP'nin aday olarak gösterdiği Ahmet Özer 2015 seçimlerinde HDP'den Van Milletvekili adayı olmuştu. 2014 yılında "Devlet kurmak Kürtlerin hakkı" şeklinde beyanıyla gündeme gelmişti.

Ayrıca DEM Parti PM üyesi Ahmet Saymadi, yerel seçimlerde CHP ile ittifak kurduklarını belirterek "İstanbul'da 22 tane ilçede seçimlere CHP'nin listelerinden giriyoruz. İttifak diğer büyükşehir ve ilçelerde de uygulanacak. Belediyelerin kazanıldığı durumlarda başkan yardımcısı arkadaşlarımız olacak" diyerek ittifakın detaylarını paylaşmıştı.

SEÇİM SÜRECİNDE SON DERECE PASİF BİR GÖRÜNTÜ SERGİLEDİ

Seçim sürecinde ortalıkta gözükmeyen ve hatta kendisine oy dahi veremeyen DEM Parti'nin İstanbul adayı Meral Danış Beştaş, İmamoğlu'nun seçimi kazanmasının ardından açıklamada bulundu.

DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş seçimlerin ardından yaptığı açıklamada CHP ile ittifaklarını bir kez daha itiraf etti. Meral Danış Beştaş yaptığı açıklamada; "İmamoğlu bu oylar benimdir demesin sakın, aldığı oylar onun değil. Bu sonuç bizim seçmenimizin ne kadar stratejik oy kullandığını gösteriyor. Bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi neden? Çünkü AKP'yi cezalandırmak istedi. Aslında çıkan sonuç ile İmamoğlu oylar benimdir demesin sakın. Çok mutluyuz içtenlikle kutluyorum. Biz İstanbul'da kaybetmedik. Çünkü seçmenlerimizin neden gittiğini gayet iyi biliyoruz. Biz seçmenlerimizle birlikte İstanbul Belediyesi'nin çalışmalarını yakından izleyeceğiz. Bu konuda DEM parti siyaseti kazanmıştır" ifadelerini kullandı.

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