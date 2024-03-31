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Galatasaray'da Hatayspor mesaisi devam ediyor

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 31.03.2024
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Galatasaray’da Hatayspor mesaisi devam ediyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.



Galatasaray, yarın saat 17.30'da yapacağı idmanla Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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