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Fatih'te en düşük seçmene sahip mahallede muhtar için oy kullanılamadı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 31.03.2024 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
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Fatih’te en düşük seçmene sahip mahallede muhtar için oy kullanılamadı

İstanbul'da en düşük seçmene sahip olan Fatih'te bulunan Sarıdemir Mahallesinde vatandaşlar, 31 Mart yerel seçimde muhtarlık için oy kullanamadı. 8 seçmen, il ve ilçe belediyeleri oyları için komşu mahallenin sandığına gitti.

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