Oy Kullanma Saatleri 2024 | Hangi İlde Saat Kaçta Oy Verilecek? Kaçta Başlayıp, Bitecek: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep…

YSK, 2024 yerel seçimleri için oy kullanma saatlerini yayımladı ve bazı illerde saat değişikliğine gidildiğini duyurdu. Bu değişiklikle birlikte, ilgili illerde bulunan seçmenlerin oy verme süreci bir saat erken başlayacak. Hangi illerde bu değişikliğin geçerli olacağı da YSK tarafından duyuruldu. İşte il il oy kullanma saatleri...

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