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Haberler Gündem Haberleri Oy Kullanma Saatleri 2024 | Hangi İlde Saat Kaçta Oy Verilecek? Kaçta Başlayıp, Bitecek: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep…

Oy Kullanma Saatleri 2024 | Hangi İlde Saat Kaçta Oy Verilecek? Kaçta Başlayıp, Bitecek: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep…

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.03.2024
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Oy Kullanma Saatleri 2024 | Hangi İlde Saat Kaçta Oy Verilecek? Kaçta Başlayıp, Bitecek: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep…

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Resmi Gazete'de yayımlanan bir kararla 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde bazı illerde oy verme saatlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu. Vatandaşlar bulundukları illerdeki oy kullanma saatlerini araştırmaya başladı. Peki oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor? 31 Mart yerel seçimlerinde oy verme işlemi kaçta bitiyor?

YSK, 2024 yerel seçimleri için oy kullanma saatlerini yayımladı ve bazı illerde saat değişikliğine gidildiğini duyurdu. Bu değişiklikle birlikte, ilgili illerde bulunan seçmenlerin oy verme süreci bir saat erken başlayacak. Hangi illerde bu değişikliğin geçerli olacağı da YSK tarafından duyuruldu. İşte il il oy kullanma saatleri...

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OY KULLANMA SAATLERİ!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen oy kullanma saatleri belli oldu. Genellikle 81 ilde oy kullanma işlemi saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek şekilde planlandı. Ancak, bazı illerde oy verme sürecinde değişiklikler yapıldı.

Oy Kullanma Saatleri Farklı Olan İller

Bu illerde oy verme işlemi, saat 07.00'de başlayacak ve 16.00'da sona erecek.

Güneşin doğuş ve batış saatlerine göre yapılan değerlendirmeler sonucunda,

📌Adıyaman,

📌Ağrı,

📌Artvin,

📌Bingöl,

📌Bitlis,

📌Diyarbakır,

📌Elazığ,

📌Erzincan,

📌Erzurum,

📌Gaziantep,

📌Giresun,

📌Gümüşhane,

📌Hakkari,

📌Kars,

📌Malatya,

📌Kahramanmaraş,

📌Mardin,

📌Muş,

📌Ordu,

📌Rize,

📌Siirt,

📌Sivas,

📌Trabzon,

📌Tunceli,

📌Şanlıurfa,

📌Van,

📌Bayburt,

📌Batman,

📌Şırnak,

📌Ardahan,

📌Iğdır ve

📌Kilis illerinde oy verme saatleri değiştirildi.

OY KULLANMAK ZORUNLU MU?

Bir vatandaşın seçme hakkını kullanması zorunludur; bu bir vatandaşlık görevidir. YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumlarda cezai işlem uygulanmaktadır. Oy kullanma görevini yerine getirmeyen bireylerin cezası, Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Bu nedenle, tüm seçmenlerin oy kullanma sürecine aktif katılım göstermesi önem arz etmektedir.

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