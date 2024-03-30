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Türkiye'den Gazze'ye yardım eli! 3 bin ton yardım Refah Sınır Kapısı'nda

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 30.03.2024 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
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Türkiye’den Gazze’ye yardım eli! 3 bin ton yardım Refah Sınır Kapısı’nda

Türkiye'nin gönderdiği 3 bin ton insani yardım malzemesi Refah Sınır Kapısı'nda. Son durumu AFAD Başkanı Okay Memiş, A Haber canlı yayınında anlattı.

Türkiye'nin gönderdiği 3 bin ton insani yardım malzemesi Refah Sınır Kapısı'nda. Son durumu AFAD Başkanı Okay Memiş, A Haber canlı yayınında anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Türkiye Gazze'ye en çok yardım gönderen ülke oldu.

Yardım malzemelerimiz gıda, su ve tıbbi malzeme ağırlıklı.

Gemideki malzemeler TIR'lara yüklenip Gazze'ye ulaşacak.

3 bin ton yardım Refah Kapısı’nda3 bin ton yardım Refah Kapısı’nda 3 BİN TON YARDIM REFAH KAPISI'NDA

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