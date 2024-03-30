30 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Tekirdağ'da 10 bin kişi birlikte iftar yaptı

Tekirdağ'da 10 bin kişi birlikte iftar yaptı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 30.03.2024
ABONE OL
Tekirdağ’da 10 bin kişi birlikte iftar yaptı

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca her mahallede ‘iftar sofraları’ düzenleniyor. Bu akşam da Süleyamanpaşa sahil alanında Marmara Denizi manzaralı yaklaşık 10 bin kişilik dev iftar sofrası kuruldu. Binlerce Tekirdağlı ezanın okunmasıyla hep birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşadı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA