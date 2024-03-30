Bakan Yerlikaya’dan terörle mücadele mesajı: Hain bölücü terör örgütünün son çırpınışları

Öğretmenevi'nde yapılan "Ağrı İftar Programı"nda, jandarma ve emniyet personeliyle bir araya gelen Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada, bakanlık olarak vazifelerinin seçimin huzur ve güven içerisinde geçmesi olduğunu söyledi.

Seçimle ilgili tüm illerde valilerin koordinasyonunda gerekli hazırlıkların yapıldığını belirten Yerlikaya, "Bakanlığımız terörle mücadelede başta hain bölücü terör örgütü olmak üzere FETÖ, DHKP-C, DEAŞ ve MLKP bunların her biriyle mücadelede gerçekten çok büyük bir gayret gösteriyor. Kahramanca, azim ve kararlılıkla mücadele ediyor ve onlara hiçbir yerde nefes aldırmamak için gerçekten bakanlığımız sizlerle birlikte büyük bir başarı gösteriyor. Artık hain bölücü terör örgütünün son çırpınışları olduğunu her gittiğimiz yerde ifade ediyoruz. Vatandaşlarımız da bunu büyük bir memnuniyetle ifade ediyorlar." diye konuştu.

Yerlikaya, Şırnak ve Ağrı'da valilik yaptığını hatırlatarak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın koordinesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin büyük bir gelişme gösterdiğini anlattı.