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Ölüm villaları Alkent’e sıçradı! Büyükçekmece Belediyesinden büyük kıyak

Sabah
Giriş Tarihi: 30.03.2024 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
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Ölüm villaları Alkent’e sıçradı! Büyükçekmece Belediyesinden büyük kıyak

İstanbul Büyükçekmece’de rüşvet karşılığında yapımına göz yumulduğu ileri sürülen “ölüm villalarına” bir yenisi daha eklendi. Gül İnşaat tarafından yapımına devam edilen “Flamingo Alkent” projesinin göl koruma havzasında ve birinci derecede deprem bölgesinde yer almasına rağmen Büyükçekmece Belediyesi tarafından yasa dışı yollarla önce imar izni verildiği, ardından emsal hakkının çok üstünde inşaat ruhsatı vererek şirketin milyonlarca lira kazanç elde ettiği ortaya çıktı.

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