Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi? Ehliyet, kimlikle, pasaportla oy kullanılabilir? Oy kullanmak için gerekli belgeler nedir?

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne saatler kaldı. 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullanacak. Özellikle ilk defa oy kullanacak gençler nasıl oy kullanılacağını, oy kullanmak için seçmen kağıdına gerek olup olmadığını merak ediyor. İşte merak edilen sorunun cevabı…