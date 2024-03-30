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Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi? Ehliyet, kimlikle, pasaportla oy kullanılabilir? Oy kullanmak için gerekli belgeler nedir?

Giriş Tarihi: 30.03.2024 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
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Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi? Ehliyet, kimlikle, pasaportla oy kullanılabilir? Oy kullanmak için gerekli belgeler nedir?

Yarın 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için 61 milyon 441 bin 882 seçmen sandık başına gidecek. Başta ilk defa oy kullanacaklar başta olmak üzere vatandaşlar seçmen kağıdı olmadan oy kullan kullanılır mı? sorusunu şimdiden araştırmaya başladı. İşte seçmen kağıdı sorgulamanın ayrıntıları...

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne saatler kaldı. 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullanacak. Özellikle ilk defa oy kullanacak gençler nasıl oy kullanılacağını, oy kullanmak için seçmen kağıdına gerek olup olmadığını merak ediyor. İşte merak edilen sorunun cevabı…

OY KULLANABİLMEK İÇİN SEÇMEN KAĞIDI ŞART MI?

Seçmenler, oy kullanacakları yer ve sandık bilgilerini kontrol etmek için Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sitesi, e-Devlet kapısı, YSK'nin Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'ni kullanabilirler.

Artık seçmen bilgi kağıdını yanlarında getirmek zorunlu değil. Seçmenler, T.C. kimlik numarası bulunan resmi bir belgeyle oy kullanabilirler. Bu belge, kimlik kartı veya pasaport gibi herhangi bir resmi belge olabilir.

SEÇMEN KAYIT BİLGİSİ NASIL SORGULANIR?

Seçmen kaydını sorgulamak için öncelikle e-Devlet Kapısı'nın http://www.turkiye.gov.tr adresine giderek "Giriş Yap" bağlantısına tıklamanız gerekiyor.

Daha sonra ana sayfada bulunan arama kutusuna "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" yazarak sisteme erişebilirsiniz.

Kimlik doğrulama yöntemini seçerek, ekrandaki talimatları takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

Sisteme giriş yaptıktan sonra, yurt içi seçmen kütüğündeki bilgilerinizin yer aldığı bir ekranla karşılaşacaksınız.

Ayrıca, seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından bu sayfada görüntülenir.

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