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Başkan Erdoğan ve Murat Kurum akşam namazını Ayasofya Camii'nde eda etti | Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Giriş Tarihi: 30.03.2024 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
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Başkan Erdoğan ve Murat Kurum akşam namazını Ayasofya Camii’nde eda etti | Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, akşam namazını Ayasofya Camii'nde kıldı. Vatandaşlar Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. İşte o anlar...

Türkiye 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için saatler sonra seçime gidecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, akşam namazını Ayasofya Camii'nde kıldı.

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN ERDOĞAN'A SEVGİ SELİ: İŞTE ORDU İŞTE KOMUTAN

Başkan Erdoğan ve Murat Kurum'a iftarlarını açıp akşam namazını eda ettiler.

Vatandaşlar Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. "İşte ordu işte komutan" sloganları atıldı.

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