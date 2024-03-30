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CHP'li aday Mehmet Mavi'nin Türk bayrağı hazımsızlığı! Afişlerinde ay ve hilali kapatmışlar

Giriş Tarihi: 30.03.2024 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
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CHP’li aday Mehmet Mavi’nin Türk bayrağı hazımsızlığı! Afişlerinde ay ve hilali kapatmışlar

Türkiye yerel seçim sürecinde terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM, CHP ve Kandil arasındaki kirli ittifaka şahitlik etti. "Kent Uzlaşısı" maskesi ile ortaklık yapılan illerden Mersin'in Erdemli ilçesinden skandal bir görüntü sosyal medyaya düştü. CHP Erdemli Belediye Başkan Adayı Mehmet Mavi'nin kullandığı afişlerde yer alan Türk bayraklarının üstünü kapattırdığı anlaşıldı. Bayrağımızın kapatılması CHP'nin DEM ile yaptığı ittifakı bir kez daha ortaya koydu.

Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimlere PKK'nın siyasi ayağı DEM, ve Kandil ile tutuştuğu ittifak eşliğinde gidiyor.

CHP-DEM ORTAKLIĞI
İttifak kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitinglerinde DEM bayrakları sallanırken Esenyurt'ta Ankara'nın Polatlı, Yenimahalle ve Bala gibi ilçelerinde Mersin ve Akdeniz'de kirli ittifak açık açık dillendirildi.

CHP'Lİ MEHMET MAVİ'NİN AFİŞLERİNDE TÜRK BAYRAĞININ KAPATILDIĞI ORTAYA ÇIKTI
CHP'nin Mersin Erdemli Belediye Başkan Adayı Mehmet Mavi ittifak kapsamında büyük bir skandala imza attı.

Mavi'nin kullandıkları afişte, Türk bayraklarının üstünün kapatıldığı ortaya çıktı.

Bayrakların üzerinin kapatıldığı sosyal medyada paylaşılan görüntü ile ifşa oldu.

Afişlerin üzerine çekilen bantlar makasla kazınarak Türk bayrakları ortaya çıkarıldı.

CHP'NİN İLK "BAYRAK SKANDALI" DEĞİL!
Geçtiğimiz yıl CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukuk ve siyasi işler başdanışmanı Nuşirevan Elçi, Rudaw'a verdiği röportajda CHP'nin basın açıklamalarının yapıldığı bölümde bulunan Türk bayraklarının kaldırarak benzer bir skandala imza atmıştı.

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