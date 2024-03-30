CHP’li aday Mehmet Mavi’nin Türk bayrağı hazımsızlığı! Afişlerinde ay ve hilali kapatmışlar

Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimlere PKK'nın siyasi ayağı DEM, ve Kandil ile tutuştuğu ittifak eşliğinde gidiyor.

CHP-DEM ORTAKLIĞI

İttifak kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitinglerinde DEM bayrakları sallanırken Esenyurt'ta Ankara'nın Polatlı, Yenimahalle ve Bala gibi ilçelerinde Mersin ve Akdeniz'de kirli ittifak açık açık dillendirildi.