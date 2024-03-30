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CHP'li Mansur Yavaş o sözleri sosyal medyada ti'ye alındı: Ne kadar yol yaparsan trafik o kadar sıkışır

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.03.2024 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
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CHP’li Mansur Yavaş o sözleri sosyal medyada ti’ye alındı: Ne kadar yol yaparsan trafik o kadar sıkışır

Ankara'da algı yaparak belediyeyi yönetmeye çalışan Mansur Yavaş geçtiğimiz yıllarda tepki çeken açıklamasını tekrarladı. Yol yapımının trafiği arttıracağını savunan Yavaş "Ne kadar çok yol açarsan, trafik o kadar sıkışır." dedi. Yavaş'ın bu açıklaması Ankaralılar tarafından sosyal medyada ti'ye alındı. İşte detaylar...

Cumhuriyet Halk Partili Mansur Yavaş akıllara zarar açıklamasını yineledi.

ANKARA'YI TRAFİK SORUNUNA DÜŞÜRDÜ

Ankara'yı algı ile yöneten, gözle görülür bir projeye imza atmayan Mansur Yavaş, Ankara'nın içine düşürdüğü trafik sorununa ilişkin bir soruya ise "vizyonunu" özetleyen yanıt verdi. Trafik sorununun sadece toplu ulaşımla çözülebileceğini savunan Mansur Yavaş şunları söyledi:

NE KADAR ÇOK YOL AÇARSANIZ TRAFİK O KADAR SIKIŞIR

"Ben hep şunu iddia ediyorum beni cahillikle suçluyorlar; Ne kadar çok yol açarsanız trafik o kadar sıkışır. Buna gülenler var ama bu ders olarak anlatılır. Yeni yollar açmak hiçbir zaman çözüm değil. Her gün yeni araçların yola çıktığı bir yerde yarın yeni yol açacak alan bulamayacaksınız."

DALGA KONUSU OLDU
Mansur Yavaş'ın bu çıkışı sosyal medyada dalga konusu oldu. Vatandaşlar Yavaş'ın bu vizyonu benimseyip çalışmadığını belirterek ABB Başkanını ti'ye aldı.

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