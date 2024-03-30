30 Mart 2024, Cumartesi
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İstanbul'da oy kullanılacak okullarda hazırlıklar tamamlandı

Yavuz Topal
Giriş Tarihi: 30.03.2024
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İstanbul’da oy kullanılacak okullarda hazırlıklar tamamlandı

İstanbul'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanılacak okullarda hazırlıklar tamamlandı. Okul girişlerine, seçmenlerin sandıkları kolay bulmaları için sandık numaralarının yer aldığı yönlendirme yazıları asıldı.

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