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Başkan Erdoğan İsmailağa Cemaati Lideri Hasan Kılıç'ı ziyaret etti! İsmailağa lideri Erdoğan ve Kurum'a dua etti

Giriş Tarihi: 30.03.2024
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Başkan Erdoğan İsmailağa Cemaati Lideri Hasan Kılıç’ı ziyaret etti! İsmailağa lideri Erdoğan ve Kurum’a dua etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fatih'te İsmailağa Cemaati Lideri Hasan Kılıç'ı ziyaret etti. Hasan Kılıç hem Başkan Erdoğan hem de Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'a yerel seçim öncesi dualarda bulundu.

Türkiye 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için saatler sonra seçime gidecek.

KAPIDA SEVGİ SELİ!

Başkan Erdoğan İsmailağa Cemaati Lideri Hasan Kılıç'a ziyareti kapsamında kapıda vatandaşların sevgi seli ile karşılaştı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İSMAİLAĞA CEMAATİ LİDERİ HASAN KILIÇ'A ZİYARET!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fatih'te İsmailağa Cemaati Lideri Hasan Kılıç'ı ziyaret etti.

BAŞKAN ERDOĞAN VE KURUM'A HAYIR DUASI

Hasan Kılıç hem Başkan Erdoğan hem de Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'a dualarda bulundu.

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