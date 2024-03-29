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Tuzla Belediyesi, Tepeören Semt Konağı’nı hizmete açtı

İHA
Giriş Tarihi: 29.03.2024
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Tuzla Belediyesi, Tepeören Semt Konağı’nı hizmete açtı

Tuzla Belediyesi ve Tuzla Tepeören Sosyal Kültürel Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle Tepeören Mahallesi’nde Semt Konağı açıldı. Açılışta konuşan Başkan Şadi Yazıcı, “İstanbul’un fethinden önce var olan bir yerleşim bölgesindeki değerlerin, kültürün ve yaşamın korunması ve geliştirilmesi çok önemli” dedi.

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