Ticaret Bakanı Ömer Bolat Tuzla’da iş dünyası ile bir araya geldi: Ülkemizin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz

6 bin 300 metre iskele ve rıhtım uzunluğuna, 250 bin metrekare kapalı alana sahip, 27 adet tersanesinde 20 bin kişiye istihdam sağlayan Tuzla Tersaneler Bölgesi'nin ülke ticaretine ve bölgenin gelişip kalkınmasına büyük katkı sağladığını belirten Bolat, şunları kaydetti: