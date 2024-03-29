Oy kullanmamanın cezası ne kadar? 2024 Yerel seçimlerde oy kullanmama cezası kaç TL?

31 Mart 2024 Pazar günü Türkiye'nin yeni yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gidilecek. 61 milyon 441 bin 882 seçmenin oy kullanacağı seçimde 206 binden fazla sandık kurulacak. Bu önemli seçimde oy kullanmak zorunlu mu ve oy kullanmayanlar ceza ödeyecek mi?