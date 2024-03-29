Oy kullanmamanın cezası ne kadar? 2024 Yerel seçimlerde oy kullanmama cezası kaç TL?
2024 Yerel seçimleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullanmak için sadık başına gidecek. Oy kullanmaya gitmeyenler hakkında ise YSK tarafından cezai işlem uygulanacak. İşte detaylar…
31 Mart 2024 Pazar günü Türkiye'nin yeni yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gidilecek. 61 milyon 441 bin 882 seçmenin oy kullanacağı seçimde 206 binden fazla sandık kurulacak. Bu önemli seçimde oy kullanmak zorunlu mu ve oy kullanmayanlar ceza ödeyecek mi?
OY KULLANMAK VATANDAŞLIK GÖREVİDİR!
Seçme hakkını kullanmak her vatandaşın görev ve sorumluluğudur. YSK, oy kullanmayanlara cezai yaptırım uygular. Oy kullanmama cezası her seçimde YSK tarafından belirlenir.
2024 OY KULLANMAMA CEZASI HENÜZ BELLİ DEĞİL
2024 Yerel Seçimleri için oy kullanmama cezası henüz açıklanmadı. YSK'nın yakın zamanda ceza tutarını belirlemesi bekleniyor.
2023 GENEL SEÇİMLERİNDE CEZA 300 TL'İDİ
2023 Genel Seçimleri'nde oy kullanmayanlara 300 TL ceza uygulandı. 2017 Referandum ve 2015 Genel Seçimleri'nde ise ceza tutarı 22 TL olarak belirlenmişti.
OY KULLANMAMA CEZASI NEREYE ÖDENİR?
Seçimden sonra oy kullanmayanlara tebligat gönderilir. Tebligatta ceza tutarı ve ödeme bilgileri yer alır. Ödemeler Maliye Bakanlığı'na veya PTT gibi belirlenen kurumlara yapılabilir.
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