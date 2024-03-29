29 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri 20 ilde FETÖ'ye yönelik KISKAÇ-11 operasyonu! 70 şüpheli yakalandı...

20 ilde FETÖ'ye yönelik KISKAÇ-11 operasyonu! 70 şüpheli yakalandı...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.03.2024 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
ABONE OL
20 ilde FETÖ’ye yönelik KISKAÇ-11 operasyonu! 70 şüpheli yakalandı...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "20 ilde FETÖ’ye yönelik olarak son bir hafta içinde düzenlenen “KISKAÇ-11” operasyonlarında 70 şüpheli yakalandı." ifadelerini kullandı. Bakan Yerlikaya paylaşımında ayrıca FETÖ'cülere göz açtırmamaya devam edeceklerinin de altını çizdi. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA