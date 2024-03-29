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Hastane yoluna asfalt dökmeyen İmamoğlu Koç ailesinin golf sahası için özel yol yaptı

Giriş Tarihi: 29.03.2024 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
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Hastane yoluna asfalt dökmeyen İmamoğlu Koç ailesinin golf sahası için özel yol yaptı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, pandemi döneminde yapılan Çam ve Sakura Hastanesi'nin yolunu yapmayarak İstanbul'a en büyük "ihanetlerinden" birini yapmıştı. Hastane yolunu yapmayan İmamoğlu, Koç ailesinin Riva’daki golf sahasına özel yol yaparak asfalt döktü.

Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yolunu "bütçe yok" bahanesiyle yapmayan CHP'li İBB, Koç ailesinin Riva'daki golf sahasına özel yol yaparak asfalt döktü.

Türkiye'nin 3. büyük ve İstanbul'un en büyük hastanesi olarak inşa edilen Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yolunu yapmayan İBB, Koç ailesine özel yol yaptığı ortaya çıktı.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bütçesinin olmadığını iddia ederek Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarını yapmayacağını açıklamıştı.

CHP'li İBB yönetiminin yetki alanında olmayan Beykoz Riva'daki Koç ailesinin golf sahasına giden 2 km'lik toprak yola asfalt dökerek yol yaptı.

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