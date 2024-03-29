Dışişleri Bakanı Hakan Fidan terörle mücadelede net mesaj: Kökünü tamamen kurutacağız

Ardından İzmir Ticaret Odasına geçen Bakan Fidan, "İzmir İş Dünyası Buluşması" etkinliğinde konuştu.

Bakan Fidan, iş dünyasının gerçekleştirdiği etkinlikleri çok kıymetli bulduğunu, dünyanın büyük bir belirsizlik içinde seyrettiği şu günlerde istişareyle ve ortak akılla hareket etmeye çok ihtiyaç olduğunu söyledi.

Ege Bölgesi'nin tüm çağlardan beri medeniyet, kültür, ekonomi, ticaret ve ulaşımının beşiği konumunda olduğunu belirten Fidan, "Bu nedenle genç Cumhuriyet'imizin ilk iktisat kongresinin İzmir'de toplanması da hiç tesadüf değildir. Ege'miz Türk milletinin dinamizmini üretime ve ihracata yansıtan, Türkiye markasının bütün dünyada tanıtılmasında her daim başı çeken bir bölge oldu." dedi.

Fidan, müteşebbislerin küresel ölçekte önünü açmanın devletin ana stratejileri arasında olduğunu anlatarak, bakan olarak göreve başladıktan sonra temel önceliklerinden birisinin de bu olduğunu ifade etti.