Bakırköy'de deprem toplanma alanına inşaat! Belediye'ye bağışlanan alan kime tahsis edildi
İstanbul Bakırköy’de yıllar önce bir hayırsever yeşil alan bırakılması şartıyla arazisini Bakırköy Belediyesine bağışladı. Ancak bölgeye kaşla göz arasında beton dökülüp şantiye kuruldu. Mahalle sakinleri yaşananlara isyan etti. İşte detaylar...
Belediye deprem toplanma alanında inşaata başladı, mahalle sakinleri beton mikserinin önüne yatıp çalışmaları engelledi.
-Beton arabasının önüne yatmak zorunda kaldım.
Bakırköy Belediyesi'nin Zuhuratbaba Mahallesi'ndeki bu alana hiçbir açıklama yapmadan beton döküp şantiyeye çevirmesi tepkiyle karşılandı.
-Bakın etrafını da kazmışlar. Duvarlar örüp paralı bir ticarethaneye çevirecekler. Böyle yerleri yaparken, bir tabela koyması lazım belediyenin.
AVUKAT
-Levhada normalde alınan kararın ihale bedeli, yüklenici firma, ne yapılacağı gibi bilgiler yazılması lazım.
Söz konusu alan yıllar önce Bakırköy Belediyesi'ne bir hayırsever tarafından yeşil alan kalması şartıyla bağışlanmıştı.
-Burası hepimizin top sahası. Aynı zamanda AFAD'ın mahalledeki tek resmi deprem toplanma alanıdır.
-Ticaret yapacaklar belli ki. Yücespora peşkeş çekildi.
Yücespor yetkilileri tüm iddiaları reddediyor. Yeşil sahaya dokunulmayacağını söylüyor.
-Bu sabah uyandım ses ve gürültü içinde. Dairemin direkt yanında bunu yapıyorlar. izni var mı, ruhsatı var mı hiçbir şey göremedim.
AVUKAT
-Dediler ki burası bataklık haline gelmesin diye biz bu kazıları yapıyoruz. Fakat sonra bu tarafa beton dökmeye başladılar. Biz de Bakırköy Belediyesine başvurduk. Fakat belediyeden kovulduk.
Mahalle sakinleri alana beton dökülmesine izin veren Bakırköy Belediyesi'ne karşı hukuki mücadele başlattı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tırnak şekliniz buysa zekanız şahane seviyede çıkıyor
- Tırnaklarınız Sararıyor mu? Dikkatli Olun, Bu Hastalığın Habercisi Olabilir!
- SON GÜN! LGS Başvuru Ekranı MEB 2024 | Liseye Geçiş Sınavı başvurusu nereden, nasıl yapılır?
- Resimdeki Gizem: İlber Ortaylı Bile Zorlanacak Bu Mantık Hatasını Çözebilecek misin?
- 50 bin TL peşinatla 195,92 m² imarlı arsa müjdesi: Milli Emlak kiradan daha ucuza KDV'siz arazi satıyor!
- SGK duyurdu! 6.500 TL ödeme yapılıyor! Sosyal Yardım Alanlara peş peşe açıklandı: Aile Destek, Evde Bakım, Dul Yetim...
- Emekli Yeni Maaş Tablosu Açığa Çıktı! 10.000 TL Alana 12.267 TL! Kök Aylıklara %24'lük Oran Hesaplandı!
- Evi Olanlar Dikkat! Bildirmezseniz Ceza Yağacak: Son Gün...
- 45.000 TL'ye Arsa Sahibi Olmak Mümkün! Onlarca İlde Vatandaşlar Sıraya Girdi
- Resimde insanlar arasında gizlenmiş kediyi bulan dahi sayılıyor!
- Miktar değişti, SSK, BAĞ-KUR'lu emekliye 12.425 TL jesti! 10.155 TL üstü 23 bin TL altı maaş alana Perşembe Salı IBAN'a yatacak
- Halı Saçaklarının Gizemli İşlevi! Bunu Bilmeniz Gerekiyor!