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Bakırköy'de deprem toplanma alanına inşaat! Belediye'ye bağışlanan alan kime tahsis edildi

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 29.03.2024 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
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Bakırköy’de deprem toplanma alanına inşaat! Belediye’ye bağışlanan alan kime tahsis edildi

İstanbul Bakırköy’de yıllar önce bir hayırsever yeşil alan bırakılması şartıyla arazisini Bakırköy Belediyesine bağışladı. Ancak bölgeye kaşla göz arasında beton dökülüp şantiye kuruldu. Mahalle sakinleri yaşananlara isyan etti. İşte detaylar...

Belediye deprem toplanma alanında inşaata başladı, mahalle sakinleri beton mikserinin önüne yatıp çalışmaları engelledi.

-Beton arabasının önüne yatmak zorunda kaldım.

Bakırköy Belediyesi'nin Zuhuratbaba Mahallesi'ndeki bu alana hiçbir açıklama yapmadan beton döküp şantiyeye çevirmesi tepkiyle karşılandı.

-Bakın etrafını da kazmışlar. Duvarlar örüp paralı bir ticarethaneye çevirecekler. Böyle yerleri yaparken, bir tabela koyması lazım belediyenin.

AVUKAT

-Levhada normalde alınan kararın ihale bedeli, yüklenici firma, ne yapılacağı gibi bilgiler yazılması lazım.

Söz konusu alan yıllar önce Bakırköy Belediyesi'ne bir hayırsever tarafından yeşil alan kalması şartıyla bağışlanmıştı.

-Burası hepimizin top sahası. Aynı zamanda AFAD'ın mahalledeki tek resmi deprem toplanma alanıdır.

-Ticaret yapacaklar belli ki. Yücespora peşkeş çekildi.

Yücespor yetkilileri tüm iddiaları reddediyor. Yeşil sahaya dokunulmayacağını söylüyor.

-Bu sabah uyandım ses ve gürültü içinde. Dairemin direkt yanında bunu yapıyorlar. izni var mı, ruhsatı var mı hiçbir şey göremedim.

AVUKAT

-Dediler ki burası bataklık haline gelmesin diye biz bu kazıları yapıyoruz. Fakat sonra bu tarafa beton dökmeye başladılar. Biz de Bakırköy Belediyesine başvurduk. Fakat belediyeden kovulduk.

Mahalle sakinleri alana beton dökülmesine izin veren Bakırköy Belediyesi'ne karşı hukuki mücadele başlattı.

Bakırköy’de deprem toplanma alanına inşaat!Bakırköy’de deprem toplanma alanına inşaat! BAKIRKÖY'DE DEPREM TOPLANMA ALANINA İNŞAAT!

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