Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok'tan emeklilere müjde: 5 bin TL destek, ulaşım ücretsiz...
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Türkiye Emekliler Derneği'ni ziyaret etti. Altınok burada yaptığı konuşmada, emeklilere müjdesini bir kez daha yineleyerek, "Emekliye destek olacağız. Emekliye bin lira yerine 5 bin lira vereceğiz. 15 Nisan'da yatıracağız hesaplarına. Ankara’da emekliklere ulaşımı sınırsız şekilde ücretsiz yapacağız." dedi Öte yandan Altınok, Ankara'nın CHP'li Yavaş ile bir 5 yılda daha gidemeyeceğini vurguladı.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Türkiye Emekliler Derneği'ni ziyaret etti.
ALTINOK'TAN EMEKLİYE MÜJDE!
Ziyarette konuşan Altınok, "Emekliye destek olacağız. Emekliye bin lira yerine 5 bin lira vereceğiz. 15 Nisan'da yatıracağız hesaplarına. Ankara'da emekliklere ulaşımı sınırsız şekilde ücretsiz yapacağız. Kavgaları da bitiriyoruz. Kavgaların nedeni büyükşehir, özel halk otobüslerine parayı vermiyor. Bursa modeline geçeceğiz. Kim biniyorsa onun da parasını vereceğiz. Böylece bu sefer minibüsçü ve otobüsçüler emeklilerimize diyecekler ki; 'gelin binin.' Doğalgaz desteğini 1000 liraya çıkaracağız ve 3 ay değil 4 ay vereceğiz. Yaklaşık 10 bin lira bizim de emeklilerimize katkımız olacak. Ülkemizin bu günlere gelmesinde emeklilerimizin yürekleri, gönülleri, çileleri var. Hiçbir emeklimizi darda, yolda, sıkıntıda asla bırakmayacağız" dedi.
"ANKARA BİR 5 YIL DAHA YAVAŞ İLE GİTMEZ, DURUR"
Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerin birçoğunun batık ve zararda olduğunu söyleyen Altınok, "Ankara bir 5 yıl daha Yavaş ile gitmez, durur. Çünkü kredi bitti, sermaye bitti. Yeni yollar yok. Yeni metrolar yok. Ulaşım ciddi problem. Otobüsler tıklım tıklım. Ankaralıya balık istifi gibi yolculuk reva görülüyor. 5 yıldır bu şehre katma değer kazandıracak hiçbir şey yapmadı. Çocuklarımız, torunlarımız için, geleceğimiz için bir eser desen bunlar da yok. Bir de SGK primlerini yatırmıyor. Şu an 8 milyar borcu var. 300 milyar TL bütçe var; yüzde 4'ü yardıma gidiyor. 288 milyar TL nerede? 3,5 milyar TL borcu vardı. Şu an 20 milyar TL borcu var. Bana Ankara'da 16,5 milyrlık ne iş var gösterebilir misiniz? Bütün şirketler batakta, zararda. EGO'nun zararı 17 misli artar mı? Çok yüksek" ifadelerini kullandı.
BAŞKENTE ESER VE HİZMET BELEDİYECİLİĞİ
Ankara'yı dünya başkentleri arasına sokacaklarını belirten Altınok, "Biz Ankara'ya çok iş yapacağız. 'Benden eser beklemeyin, hizmet beklemeyin. Benim projem yok' diyor. 'Yol yapsaydım da trafik mi sıkışsaydı' diyor. Bir belediye başkanı bunu söyler mi? Trafik problemini nasıl çözeceğiz? Yeni bulvarlar, yeni yollar, metrolar, alt geçit, üst geçit, tünellerle çözeceğiz. Bu şehrin dünya başkentleriyle yarışan bir şehir olması lazım. Dünyada yaşanılabilir başkentler arasında 100 tane şehir var. Ankara'nın 'A'sı yok. Ankara bizim, hepimizin" diye konuştu.
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