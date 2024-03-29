Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok’tan emeklilere müjde: 5 bin TL destek, ulaşım ücretsiz...

"ANKARA BİR 5 YIL DAHA YAVAŞ İLE GİTMEZ, DURUR"

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerin birçoğunun batık ve zararda olduğunu söyleyen Altınok, "Ankara bir 5 yıl daha Yavaş ile gitmez, durur. Çünkü kredi bitti, sermaye bitti. Yeni yollar yok. Yeni metrolar yok. Ulaşım ciddi problem. Otobüsler tıklım tıklım. Ankaralıya balık istifi gibi yolculuk reva görülüyor. 5 yıldır bu şehre katma değer kazandıracak hiçbir şey yapmadı. Çocuklarımız, torunlarımız için, geleceğimiz için bir eser desen bunlar da yok. Bir de SGK primlerini yatırmıyor. Şu an 8 milyar borcu var. 300 milyar TL bütçe var; yüzde 4'ü yardıma gidiyor. 288 milyar TL nerede? 3,5 milyar TL borcu vardı. Şu an 20 milyar TL borcu var. Bana Ankara'da 16,5 milyrlık ne iş var gösterebilir misiniz? Bütün şirketler batakta, zararda. EGO'nun zararı 17 misli artar mı? Çok yüksek" ifadelerini kullandı.