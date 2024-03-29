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20 ilde FETÖ operasyonu

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.03.2024 08:47
20 ilde FETÖ’ye yönelik olarak son bir hafta içinde düzenlenen “Kıskaç-11” operasyonlarında 70 şüpheli yakalandı.
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20 ilde FETÖ operasyonu
20 ilde FETÖ operasyonu
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