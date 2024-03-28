28 Mart 2024, Perşembe
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“Seni hançerleyenlere oy yok” pankartı astılar! Ekrem İmamoğlu - Kemal Kılıçdaroğlu kavgası yeniden alevlendi
28 Mayıs'taki seçim hezimetinden sonra paramparça bir görüntüye bürünen CHP'de yine parti içi sürtüşmeler ivme kazandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen siyasiler ile Kılıçdaroğlu'nu destekleyen partililer arasında söz düellosu yaşandı. Kılıçdaroğlu destekçileri, İstanbul'un dört bir yanına pankartlar asarak, "Seni sırtından hançerleyenlere oy yok" mesajı verdi.