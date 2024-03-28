CHP Menteşe Belediye Başkan Adayı Gonca Köksal'a rüşvet soruşturması!
Skandalların partisi CHP'de yeni bir kriz patlak verdi. Muğla’da CHP Menteşe Belediye Başkan Adayı Gonca Köksal'a ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı ortaya çıktı. Kayda göre Köksal’ın, imar komisyon başkanıyken usulsüzlük yaptığı iddia edildi.
Muğla'da CHP Menteşe Belediye Başkan Adayı Gonca Köksal'a ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı ortaya çıktı. Kayda göre Köksal'ın, Menteşe Belediyesi İmar Komisyon Başkanıyken usulsüzlük yaptığı iddia edildi.
Ses kaydında Köksal'ın "Ben İmar Komisyonu Başkanı olduğum için talebinizin komisyondan geçmeme şansı söz konusu değil. İçiniz rahat olsun. Fakat araya başka insanlar girdiği için onlara da bir şeyler vermek gerekiyor. O yüzden rakam böyle şeklinde konuştuğu duyuldu. Telefonu kapattıktan sonra ise, Adamın olmayacak işini çözüyorum. Hala bana pazarlık yapıyor." ifadelerini kullandığı belirtildi.
RESMİ BİLİRKİŞİ RAPORU DEĞİL
İddialar üzerine açıklama yapan Gonca Köksal, ses kaydının sahte olduğunu kaydetti. Gonca Köksal, ses kaydıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.
Muğla 2. Sulh Ceza Hakimliği, ses kaydının sahte olduğuna dair Köksal'ın sunduğu raporun ardından paylaşımların yayından kaldırılmasına karar verdi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin kararına itiraz ederek 1. Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu. Savcılık, Köksal'ın sunduğu ses kaydı bilirkişi raporunun resmi olmadığını dile getirdi.
İtiraz üzerine 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yayınlanan haberlerin erişim engeli kararının kaldırılmasına hükmetti.
KÖKSAL'A RÜŞVET SORUŞTURMASI BAŞLATILDI
Çıkan haberler, sosyal medyada yapılan paylaşımlar, ses kaydı videoları ve ayrıca Y.S.K. isimli bir vatandaşın Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapmış olduğu yazılı suç duyurusuna istinaden, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olay tarihinde, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar Komisyon Başkanı olan Gonca Köksal hakkında rüşvet almak suçundan soruşturma başlatıldı.
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