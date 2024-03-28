Kastamonu’da inşaat kenarında erkek cesedi bulundu





Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları neticesinde, cesedin 30 yaşındaki İsmail Konukçu'ya ait olduğu belirlendi. İsmail Konukçu'nun baş bölgesinden darbe aldığı ve vücudunun çeşitli yerlerinde de kırıklar olduğu tespit edildi.