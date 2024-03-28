Ankara’daki Aleviler Turgut Altınok’u destekleme kararı aldı! Alevilerden CHP'ye oy yok: DEM'i bize tercih ettiler
Alevi Dedesi Kanaat Önderi Museyip Erdoğmuş, Ankara’da Alevi vatandaşların Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok’u destekleyeceklerini söyleyerek, “Yıllardır Keçiören'de kim Alevilere kol kanat geriyorsa ona destek veriyoruz. Alnımız ak, başımız dik; Turgut Altınok diyoruz. Canımızı, malımızı Atadan yadigar başşehrimiz Ankara'mızı Turgut Altınok'a emanet ediyoruz.” dedi.
Alevi Dedesi Kanaat Önderi Museyip Erdoğmuş, katıldığı bir televizyon programında çok önemli açıklamalarda bulundu. Ankara'daki tüm alevi dedeleri adına konuşan Erdoğmuş, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok'a destek vereceklerini açıkladı.
CHP'YE YARENLİK YAPTIK ANCAK
Aleviler Neden CHP'yi Desteklemeyeceklerini tek tek altını çizerek anlatan Erdoğmuş şöyle konuştu:
"Alevi demek, yol arkadaşı demektir. Alevilik dosttur, yarenliktir; canını düşünmeden yaren olmaktır. Koltuk düşünmeden Hacı Bektaş Veli'nin ordugahında, Atatürk'ün yolunda can vermektir. Biz, bugüne kadar inancımıza, törelerimize uygun olarak hiçbir karşılık beklemeden Atamızın partisi gördüğümüz CHP'ye yarenlik yaptık. Boyumuzun ne uzadığını ne de kısaldığını ancak biz yoldan dönmedik.
"CHP 100 YILLIK DOSTLARINI DEM'E TERCİH ETTİ"
İstedik ki, bizim dost gördüğümüz CHP, biz kapıdan çıkarken yüzümüze tükürmesin; istedik ki çocuklarımızın önünde bizi aşağılamasın; istedik ki, kültürümüzle, örfümüzle dalga geçmesin; istedik ki yolda bulduğu DEM'i 100 yıllık yoldaşına tercih etmesin. Belli ki çok şey istemişiz. Yolları açık, bahtları güzel olsun. Allah akıl, irfan, ihsan eylesin.
BİZE KİM DESTEK VERİYORSA ONU DESTEKLEYECEĞİZ
Biz kendi yolumuzda, Allah, Muhammed, Ali yolunda, pirimiz Hacı Bektaş yolunda ve Atatürk'ün yolunda devam edeceğiz. Muhammed'in ordugahına, Ali'nin ordusuna, Muhammed'in ocağına kim destek veriyorsa, biz de ona destek veriyoruz.
ANKARA TURGUT ALTINOK'A EMANET
Cumhuriyetin 100. yılında kim Atatürk Cumhuriyet Kulesi yapıyorsa ona destek veriyoruz. Yıllardır Keçiören'de kim Alevilere kol kanat geriyorsa ona destek veriyoruz. Alnımız ak, başımız dik; Turgut Altınok diyoruz. Canımızı, malımızı Atadan yadigar başşehrimiz Ankara'mızı Turgut Altınok'a emanet ediyoruz."
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