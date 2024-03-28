Ankara’daki Aleviler Turgut Altınok’u destekleme kararı aldı! Alevilerden CHP’ye oy yok: DEM’i bize tercih ettiler

"CHP 100 YILLIK DOSTLARINI DEM'E TERCİH ETTİ"

İstedik ki, bizim dost gördüğümüz CHP, biz kapıdan çıkarken yüzümüze tükürmesin; istedik ki çocuklarımızın önünde bizi aşağılamasın; istedik ki, kültürümüzle, örfümüzle dalga geçmesin; istedik ki yolda bulduğu DEM'i 100 yıllık yoldaşına tercih etmesin. Belli ki çok şey istemişiz. Yolları açık, bahtları güzel olsun. Allah akıl, irfan, ihsan eylesin.