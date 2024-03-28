Selçuk Bayraktar İBB Başkan adayı Murat Kurum’u ağırladı

Kurum ise videoda kendisine yöneltilen "İsrafları azaltmak gerekiyor. Buna yönelik planlarınız nedir?" sorusuna "Öncelikle israfı bitirdik deyip, israf edip tabelalara 500 milyon lira harcamayacağız. Seçimi kazandıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde böylesi güzide kurumlarımızla, kuruluşlarımızla, anlayışımızla hem İstanbul'umuzu hem de ülkemizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayal ettiği o muasır medeniyetler seviyesine sizlerle birlikte çıkaracağız. Bizim de hayalimiz o." şeklinde cevap verdi.

Murat Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Teknoloji Hamlesi'nin lokomotifi Baykar'a ziyarette bulunduğunu belirterek "Türk savunma sanayinin gözbebeği İHA ve SiHA'ları yerinde inceledik. Merhum Özdemir Bayraktar'dan ilham alan, teknolojiye yön veren beyinlerle dertleştik, sorularını yanıtladık. Bugün yeni çok şey öğrendim. Bir kez daha gurur duydum. Türkiye'ye, Türk gençliğine, Türkiye'nin geleceğine olan inancım daha fazla arttı.'' ifadelerini kullandı.

Murat Kurum, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a, bu buluşmaya yaptığı samimi ev sahipliği için yürekten teşekkür ettiğini de kaydetti.