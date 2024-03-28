Selçuk Bayraktar İBB Başkan adayı Murat Kurum’u ağırladı
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Baykar'da Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'u ağırladı.Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, "Seçimi kazandıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde böylesi güzide kurumlarımızla kuruluşlarımızla anlayışımızla hem İstanbul'umuzu hem de ülkemizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayal ettiği o muasır medeniyetler seviyesine sizlerle birlikte çıkaracağız" dedi.
Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün proje insanı, mühendis Murat abimiz bizleri ziyaret etti. Kendisiyle iftar öncesi mini bir söyleşi gerçekleştirdik. İstanbul'un güzel yarınları için hayal ettiği projelerini dinledik. Baykar'da ve iftar soframızda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk." açıklamasında bulundu.
Paylaşımda, Kurum'un ziyaretine ilişkin videoya da yer veren Bayraktar, videonun içeriğinde Kurum'la ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Murat Bey'le tanışıklığımız bizim 6 Şubat depremi dönemine dayanıyor. Deprem bölgesine inşa edeceğimiz 1012 konutun inşası maksadıyla ulaşmamız gerekmişti. Kendisi o dönemde en zor şartlarda arazide seferber olmuştu. Biz o vesileyle tanımış olduk. Murat Bey de bizler gibi mühendis. Murat abimiz bir anlamda mühendis bir abimiz. Kendisini tanıdıkça mühendis olarak zihni dünyamızın da ne kadar benzediğini görmüş oldum. Tam bir proje insanı. Bizler gibi. Bizler nasıl Kızılelma'yı yapıyorsak o da yurdun dört bir köşesindeki özellikle o dönemde milletimizin en fazla ihtiyaç duyduğu o dönemde, asrın felaketi denilen o dönemde gecesini gündüzüne, dişini tırnağına takarak çalışmışlığına şahit oldum."
Kurum ise videoda kendisine yöneltilen "İsrafları azaltmak gerekiyor. Buna yönelik planlarınız nedir?" sorusuna "Öncelikle israfı bitirdik deyip, israf edip tabelalara 500 milyon lira harcamayacağız. Seçimi kazandıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde böylesi güzide kurumlarımızla, kuruluşlarımızla, anlayışımızla hem İstanbul'umuzu hem de ülkemizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayal ettiği o muasır medeniyetler seviyesine sizlerle birlikte çıkaracağız. Bizim de hayalimiz o." şeklinde cevap verdi.
Murat Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Teknoloji Hamlesi'nin lokomotifi Baykar'a ziyarette bulunduğunu belirterek "Türk savunma sanayinin gözbebeği İHA ve SiHA'ları yerinde inceledik. Merhum Özdemir Bayraktar'dan ilham alan, teknolojiye yön veren beyinlerle dertleştik, sorularını yanıtladık. Bugün yeni çok şey öğrendim. Bir kez daha gurur duydum. Türkiye'ye, Türk gençliğine, Türkiye'nin geleceğine olan inancım daha fazla arttı.'' ifadelerini kullandı.
Murat Kurum, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a, bu buluşmaya yaptığı samimi ev sahipliği için yürekten teşekkür ettiğini de kaydetti.
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