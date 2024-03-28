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Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden 22 kişi AK Parti'ye geçti

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.03.2024 09:52
Yerel seçimlere çok az bir süre kala, Yeniden Refah Partisi'nde kritik bir gelişme yaşandı. Yaşanan toplu istifanın ardından 22 kişi AK Parti'ye katıldı. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş ayrıntıları aktardı.
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