Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden 22 kişi AK Parti'ye geçti

Yerel seçimlere çok az bir süre kala, Yeniden Refah Partisi'nde kritik bir gelişme yaşandı. Yaşanan toplu istifanın ardından 22 kişi AK Parti'ye katıldı. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş ayrıntıları aktardı.

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