Soner Çetin CHP’den istifasının perde arkasını A Haber’e anlattı: CHP yönetimi pusu kurdu

"SANDIKTA BİR ŞAMAR İNDİRMEK FARZ OLDU"

- Dolayısıyla bunlara sandıkta bir şamar indirmek farz oldu. Öyle düşündüğüm için aslında bağımsız aday olmayı planlıyordum gece 1'de belli oldu ki Çukurova ilçesiyle hiç alakası olmayan buraya başvuru yapmamış Seyhan ilçesine başvuru yapmış kendilerine yakın bir ismi buraya aday gösterdiler.