27 Mart 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Soner Çetin CHP’den istifasının perde arkasını A Haber’e anlattı: CHP yönetimi pusu kurdu

Soner Çetin CHP’den istifasının perde arkasını A Haber’e anlattı: CHP yönetimi pusu kurdu

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 27.03.2024 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
ABONE OL
Soner Çetin CHP’den istifasının perde arkasını A Haber’e anlattı: CHP yönetimi pusu kurdu

CHP'den istifa eden Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, istifa sürecini A Haber'e anlattı. Çetin, CHP yönetimi tarafından kendisine pusu kurulduğunu iddia ederek "CHP'de bir pusu kültürü oluşmaya başladı" dedi. Çetin, 31 Mart seçimi sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de devrileceği görüşünde.

CHP Genel Başkanı ve CHP yönetimini sert ifadelerle eleştirdi.

Adana Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin partisinden istifa sürecini A Haber'e anlattı. Çetin, "CHP yönetimi pusu kurdu" dedi.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Bu insanlar Atatürk'ün oturduğu koltuğu dolduramıyorlar. Özgür Özel cumhuriyet tarihinin en kısa genel başkanlığını yapmış ama lider olamamış partiye çok olumsuz sonuçlar aldırmış biri olarak tarihe geçecek.

31 Mart sonrası hiçbir güç bugünkü yönetimi görev başında tutamaz.



"SÖZÜNDEN DÖNDÜ"

Bizi çağırıp da biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında durduğunuz için sizi bir daha aday olarak düşünmüyoruz deselerdi biz de tamam derdik. Kenara çekilirdim. Ama sözünden döndü.

"İntikam alır gibi hareket edildi" diyen Çetin, yapılanları hak etmediklerini söyledi.

"SANDIKTA BİR ŞAMAR İNDİRMEK FARZ OLDU"

- Dolayısıyla bunlara sandıkta bir şamar indirmek farz oldu. Öyle düşündüğüm için aslında bağımsız aday olmayı planlıyordum gece 1'de belli oldu ki Çukurova ilçesiyle hiç alakası olmayan buraya başvuru yapmamış Seyhan ilçesine başvuru yapmış kendilerine yakın bir ismi buraya aday gösterdiler.

Çetin, 31 Mart seçimi sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de devrileceği görüşünde.

Perde arkasını A Haber’e anlattıPerde arkasını A Haber’e anlattı PERDE ARKASINI A HABER'E ANLATTI

Para kulesinde başkan katı!Para kulesinde başkan katı!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA