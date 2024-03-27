Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum Ümraniye’de konuştu: 31 Mart’ta hesap kesilecek | İmamoğlu’na net tepki: O film bitti, masken düştü

Kurum, Ümraniye mitinginde yaptığı konuşmada, İstanbul'un 5 yıllık fetret devrini bitirmek için 90 güne yakındır sahada olduklarını söyledi.

Ümraniye'deki heyecanın birilerini rahatsız ettiğini belirten Kurum, "Birileri telaşlı, şimdi rezervasyon yapıyorlar, hangi tatil beldesine gitsek diye. Şimdiden ayıracaklar ucuz oralar diye. Uzun bir süre onları inşallah 31 Mart'ta çok sevdikleri tatile göndereceğiz." diye konuştu.

Kurum, bugün İstanbul'un iş bilmez bir yönetimin elinde huzursuz ve mutsuz olduğunu vurgulayarak, "Geride bıraktığımız 5 yılda İstanbul'umuz liyakatsizliğin, beceriksizliğin kurbanı oldu. İstanbul unutuldu, bu şehri 'depreme hazırlayacağız' dediler, tek bir çivi çakmadılar. Reklama, algıya ayırdıkları bütçeyi depreme ayırmadılar. 'Ulaşım sorununu çözeceğiz' dediler, ulaşımı tam bir çileye dönüştürdüler." ifadelerini kullandı.