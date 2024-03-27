MSB gece gerçekleştirilen operasyona ait ilk görüntüleri paylaştı | Irak'ın kuzeyinde 1 PKK'lı terörist teslim oldu
MSB gece gerçekleştirilen operasyona ait ilk görüntüleri "Türk ordusunun çelikten pençeleri her zaman karanlıkları parçalamaya devam edecek..." başlığıyla paylaştı. Öte yandan Irak'ın kuzeyinde 1 PKK'lı terörist teslim oldu.
Milli Savunma Bakanlığı gece gerçekleştirilen operasyona ait ilk görüntüler paylaştı.
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Milli Savunma Bakanlığı'nca, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 1 teröristin, Habur'da Hudut Karakolu'na teslim olduğu duyuruldu.
MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK'ya karşı operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülme de hızlanıyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu" denildi.
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