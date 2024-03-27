MSB gece gerçekleştirilen operasyona ait ilk görüntüleri paylaştı | Irak’ın kuzeyinde 1 PKK’lı terörist teslim oldu

TEK ÇIKIŞI YOLU TÜRK ADALETİ!

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 1 teröristin, Habur'da Hudut Karakolu'na teslim olduğu duyuruldu.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK'ya karşı operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülme de hızlanıyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu" denildi.