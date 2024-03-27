Başkan Erdoğan Diyarbakır’da yaşlı teyze ile sohbet etti: Allah’ım var, devletim var! Yeter bana...

"MEZARA KADAR RECEP TAYYİP ERDOĞAN. ALLAH'IM VAR DEVLETİM VAR, YETER BANA."

Başkan Erdoğan, teyzenin bazı sağlık problemlerinin olduğunu söylemesi üzerine, yanındakilere, yaşlı teyzenin ihtiyaçlarının karşılanması talimatını verdi. Yaşlı teyze, "Mezara kadar Recep Tayyip Erdoğan. Allah'ım var devletim var, yeter bana." ifadelerini kullandı.