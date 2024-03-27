Başkan Erdoğan Diyarbakır'da yaşlı teyze ile sohbet etti: Allah'ım var, devletim var! Yeter bana...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da miting sonrasında kendisini bekleyen yaşlı teyze ile sohbet etti. Yaşlı teyzenin "20 yıldır seninle beraberim." ifadesi üzerine Başkan Erdoğan, "Bize ne düşüyorsa her şeyi yapmaya hazırız." yanıtını verdi. Öte yandan, Başkan Erdoğan, teyzenin bazı sağlık problemlerinin olduğunu söylemesi üzerine, yanındakilere, yaşlı teyzenin ihtiyaçlarının karşılanması talimatını verdi.
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da miting sonrasında kendisini bekleyen yaşlı teyze ile sohbet etti.
Erdoğan, partisinin İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingine katıldı.
"DİYARBAKIR'DA SANDIKLARI PATLATACAĞIZ"
Miting alanında kendisini bekleyen yaşlı teyze ile sohbet eden Erdoğan, teyzenin, "Diyarbakır'da sandıkları patlatacağız." demesi üzerine, "Allah'ın izniyle. Ben sana inanıyorum." dedi.
"20 YILDIR SENİNLE BERABERİM"
Yaşlı teyzenin "20 yıldır seninle beraberim." ifadesi üzerine Başkan Erdoğan, "Bize ne düşüyorsa her şeyi yapmaya hazırız." yanıtını verdi.
"MEZARA KADAR RECEP TAYYİP ERDOĞAN. ALLAH'IM VAR DEVLETİM VAR, YETER BANA."
Başkan Erdoğan, teyzenin bazı sağlık problemlerinin olduğunu söylemesi üzerine, yanındakilere, yaşlı teyzenin ihtiyaçlarının karşılanması talimatını verdi. Yaşlı teyze, "Mezara kadar Recep Tayyip Erdoğan. Allah'ım var devletim var, yeter bana." ifadelerini kullandı.
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