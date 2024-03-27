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CHP’liler Memleket Partisi aracının yolunu kesti! Sürücüyü darbedip araca zarar verdiler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.03.2024 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
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CHP’liler Memleket Partisi aracının yolunu kesti! Sürücüyü darbedip araca zarar verdiler

İstanbul Ataşehir’de CHP’li bir grup seçim irtibat bürolarının önünden geçmekte olan Memleket Partisi Ataşehir Belediye Başkan Adayı Reşat Şahin Öztürk’ün seçim aracının önünü keserek sürücüye saldırdı ve araca zarar verdi. O anlar saniye saniye görüntülendi.

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