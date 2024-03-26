İYİ Partili Oktay Vural CHP'li Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttu: Kandil'den sufle alan...
Yerel seçimlere giderayak CHP'nin terörün siyasi ayağı DEM Parti ile kurduğu kirli ittifak her geçen gün yeni skandallarıyla boyut atlıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Yardımcısı Oktay Vural, CHP lideri Özgür Özel'e yönelik, " Özgür Özel kendilerinin emeğiyle var edilen televizyon kanallarının olduğunu söylemiş. Sayın Özel emeğinizle var edilen televizyon kanalları hangileridir? Açıklayınız. Bu durumda kanallar sizin emeğinizle var olmuşsa İYİ Partiye saldırılmasını siz mi istemiş oluyorsunuz?" dedi. Öte yandan CHP'nin desteklediği DEM Parti'nin Esenyurt adayının bölücü paylaşımlarına da dikkat çeken Vural, İmamoğlu'nu koltuk sevdalısı olmakla suçlayarak, “Kandil’den sufle alan…” ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bomba göndermede bulundu.
Oktay Vural, "Bugün Balıkesir-Bandırma'da CHP Genel Başkanı ve Sosyalist Enternasyonel Başkan yardımcısı Sayın Özgür Özel kendilerinin emeğiyle var edilen televizyon kanallarının olduğunu söylemiş." dedi.
"İYİ PARTİ'YE SALDIRILMASINI SİZ Mİ İSTEDİNİZ?"
Oktay Vural, "Sayın Özel emeğinizle var edilen televizyon kanalları hangileridir? Açıklayınız." sorusunu sordu.
Vural, "Bu durumda kanallar sizin emeğinizle var olmuşsa İYİ Partiye saldırılmasını siz mi istemiş oluyorsunuz? Bu zihniyet mi basın özgürlüğüne sahip çıkacak?" ifadelerini kullandı.
İP'Lİ VURAL'DAN İMAMOĞLU'NA ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER: KANDİL'DEN SUFLE ALAN…
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural geçtiğimiz günlerde de; Ekrem İmamoğlu'nu çok sert sözlerle hedef aldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Oktay Vural, İmamoğlu'nun Kandil'den sufle alan DEM Parti ile İstanbul'u yöneteceğini vurguladı.
CHP'nin desteklediği DEM Parti'nin Esenyurt adayının bölücü paylaşımlarına da dikkat çeken Oktay Vural, İmamoğlu'nu koltuk sevdalısı olmakla suçladı. Şu ifadeleri kullandı:
CHP İBB Başkan adayı İstanbul Esenyurt'ta "oylarınızı bölmeyin, particilik yapmayın" demiş.
Senin partin yok mu? Sen partiler üstü müsün? Sen tek adam mısın? İYİ Partiye operasyon yaparken particilik yapan sensin.
Danışmanın da olan CHP Esenyurt adayı Türkçe'ye paralel dil, Anayasanın ilk 4 maddesinin değişmesini, Türklüğün Anayasadan çıkarılmasını, yerel parlamentolar, öz savunma gücü istiyor. Esenyurt'un İstanbul'da ayrılması için referandum öneriyor.
"İSTANBUL'U DEM İLE YÖNETMEYE TALİP OLACAKSIN..."
İstanbul'da Atatürk, Cumhuriyet, milli kimlik düşmanı, Kandil'den sufle alan DEM Partisiyle kent uzlaşısı altında iş birliği yapıp onlara makam dağıtacaksın. İstanbul'u DEM'le yönetmeye talip olacaksın.
Milliyetçiler, vatanseverler, Cumhuriyetçiler, Türkiye sevdalıları, İYİ Partililer oylarının bölücü fikirlere hizmet aracı olarak kullanılmasına müsaade etmeyecek, DEM'li iş birliğine oy vermeyecektir.
Senin partin, senin gönül bağın DEM sana, bizim partimiz İYİ Parti, milli siyasetimiz bize, milletimize... Anlaşılan CHP İBB Başkan adayı için koltuk sevdası Türkiye'den büyük.
Koltuk sevdan için Atatürk, Cumhuriyet, milli devlet, milli kimlik davasından taviz vermek yok... Başka kapıya...
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