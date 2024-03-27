Bakan Uraloğlu açıkladı! Hatay Havalimanı 29 Mart’ta hizmete giriyor

DÖRTYOL-HASSA ARASI OTOYOL VE DEMİRYOLU TÜNELİ PROJESİ

Dörtyol-Hassa arasındaki 55 kilometrelik demir yolu ve 25 kilometrelik kara yolundan oluşan projenin detaylarını da açıklayan Bakan Uraloğlu şöyle devam etti:

"Bu proje; 55 kilometre demir yolu ve 25 kilometre kara yolundan oluşan bir projedir. Proje kapsamında Amanos Dağları'nın altında 1 tane 20 kilometre uzunluğunda demir yolu tüneliyle 55 kilometre tek hat demir yolu ve 25 kilometrelik güzergahta 2 adet 20'şer kilometrelik otoyol tüneli inşa edeceğiz. Projemiz iki etaptan oluşuyor ve tünel yapımını kapsayan ilk etabı Hassa Kavşağı'nda sona erecek. Toprakkale-İskenderun Otoyolu'ndan ayrılarak Dörtyol kavşağından Amanos Dağları altından geçerek Hassa üzerinden Kırıkhan-Nurdağı arası var olan kara yolu ile birleşecek. Yapılacak tüneller ile İskenderun-Gaziantep, İskenderun-Kahramanmaraş arasında ulaşım kısalacak ve bu bölgede var olan ticaret hacmine ulaşım kolaylığı sağlayacağız.

Bu proje ile halen Amanos Dağları'nın kuzey ve güney ucundan sağlanan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ve Kahramanmaraş bağlantılı Doğu Anadolu Bölgesi'nin ulaşımı, Payas-Hassa arası olan ve Amanos Dağları'nın orta bölümünden geçilerek kara yolu ile ulaşım yolu mesafesinde önemli ölçüde kısalmalar sağlanacaktır. Halihazırda, Kahramanmaraş ve Gaziantep'ten gelen yüklerin ve yolcuların, Nurdağı'ndan sonra, otoyol yerine Nurdağı-Hassa-Payas yolunu takip etmeleri halinde, ulaşım mesafesi önemli ölçüde kısalacaktır. Mevcut durumda, 235 kilometre olan Kilis-Osmaniye-İskenderun güzergahı 38 kilometre , 77 kilometre olan Kırıkhan-İskenderun-Dörtyol güzergahı 15 kilometre, 121 kilometre olan Nurdağı-Osmaniye-Dörtyol (Payas) güzergahı 20,5 kilometre, 79 kilometre olan Dörtyol-Kırıkhan-Hassa güzergahı 53 kilometre, 84 kilometre olan Payas-Fevzipaşa arasındaki demir yolu güzergahı ise 30 kilometre kısalarak güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım sağlanacak."