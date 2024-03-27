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Mahkeme kararını verdi! Kemal Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'a 138 bin 138 lira tazminat ödedi...

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Giriş Tarihi: 27.03.2024 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
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Mahkeme kararını verdi! Kemal Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan’a 138 bin 138 lira tazminat ödedi...

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen karara göre eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklamalarında Başkan Erdoğan'a kişilik haklarına saldırıda bulunduğu için 138 bin 138 lira ödeyecek. İşte detaylar...

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