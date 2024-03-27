MHP lideri Bahçeli’den yerel seçim mesajı: DEM’lenmiş CHP’nin perdesi 31 Mart’ta kapanmalı

"DEM'LENMİŞ CHP'NİN PERDESİ 31 MART'TA KAPANMALIDIR"

DEM'in ve CHP'nin yönetimi altında bulunan belediyelerin kötü ve kötürüm hallerine daha fazla tahammül etmek, sabır göstermek, seyirci kalmak ne mümkün ne de muhtemeldir.

Bu nedenle DEM'lenmiş CHP'nin perdesi 31 Mart'ta kapanmalıdır.

Merkezi yönetime hakim olan siyasi ve idari istikrar aynısıyla yerel yönetimlere de sirayet etmeli, Türkiye'miz herhangi bir yol kazasına maruz kalmadan yükselişini sürdürmelidir.

14 ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri önümüzdeki Pazar günü pekişmeli, Türk ve Türkiye Yüzyılı seferberliği güçlü bir ivme almalıdır.

Bölgesel ve küresel gelişmelerin karmaşık yapısı, hatta bulaşıcı mahiyetli kaotik seyri Türkiye'nin dikkatli ve uyanık olmasını mecburi hale getirmektedir. Bilhassa çevremizin terör kuşatmasına alındığı ortadadır.