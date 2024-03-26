AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan A Haber'de | Samsun için hangi vaatleri var?
AK Parti'nin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Halit Doğan, A Haber canlı yayınında Mahmut Erdoğan’ın konuğu oldu. Doğan, projelerini anlatırken, vaatlerinden de bahsetti.
31 Mart'ta gerçekleştirilecek seçimlere artık sayılı günler kalırken, partiler hazırlıklarını sürdürüyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.
Samsun için vaatlerinden bahseden Doğan'ın açıklamaları şu şekilde:
Kampanyanın başından itibaren yorulmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Artık son 5 gün. hemşehrilerimizle olmaya gayret ediyoruz. Çünkü ben görüyorum ne kadar fazla temas edebilirsek o kadar yönelen bir teveccüh var karşımıza karşı. Zaten bizim Karadeniz bölgesinde de Samsun'da da seçim bir sıkıntımız yok. Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin her yerinde mitingler yapıyor. İnsanlarımızla beraber oluyor. Cumhurbaşkanımızın 50 yerde miting yaptığı bu günlerde Ramazan devam ediyor. Bizim de Samsun'a aynı hızla aynı tempoyla Cumhurbaşkanımıza yakışır şekilde çalışmak için bir gayretimiz var. 17 ilçemizi geziyoruz, 1251 mahallemiz var gidebildiğimiz tüm mahallelere gitmeye gayret ediyoruz. Eksik kaldığımız yer var kampanya sürecinde.
Siyaset insanın mutluluğu için yapılan bir iş. 31 Mart'a giderken kampanyayı insanlarla yapıyoruz. Dolayısıyla projeler belli başlıklar yayınlamak durumundayız ama biz insanların mutluluğunu sağlamak için seçiliyoruz. Belediyeler insanların mutluluğunu sağlamak için görev yapan kurumlar aynı zamanda temizlik, itfaiye hizmetini yaparken bir taraftan da her anı hep yanında dediğimiz bir motto var. İşimizin ve kendi zihni yapımızın da en başına koyduğumuz mottomuz bu. İnsanların ihtiyaç duyduğu her anında yanlarında olmaya gayret edeceğimiz bir proje demetiyle çıkmış olduk. Bu projelerden fikrimizi görmüş olsunlar istedik. Bunlar sınırlı değil, biz insanların ihtiyaçlarına göre artırarak devam edeceğiz.
Bir taraftan gençleri düşünüyoruz, Samsun önemli bir gençlik şehri. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Samsun'un bayramı. Hem gençlerimizin mutlu olacağı "petek" projesini hayata geçiriyoruz. Petek ile dijital bir çağda yaşıyoruz. İnsanların bunlara erişe bilirliği açısından sıkıntısı var. Belediye olarak tek projemizle bu erişebilirlik sorununu ortadan kaldırmış olacağız. Bir yandan ücretsiz hızlı internete sahip oldukları mekanları, bir yandan mahalle petek projeleriyle mahalledeki çocuk, annelerimizin hayatına dokunacağız. Üretebildikleri meslek, öğrenebildikleri, çocukların okul haricinde gelerek robotik kodlamayla yazılım dersleri alabildikleri, kendilerini geliştirdikleri bir süreci sağlarken, bir taraftan dijital peteklerle tekno parklarda kendilerine yer bulamayan işletmelerin kendilerini geliştirmelerini ve Samsun'a daha fazla fayda sağlamalarını sağlamış olacağız.
Petek projesinden ayrı Nefes projemiz var. İnsanlarımızın yaşlıları var, çocukları var, bakıma muhtaç durumları var. Kendileri olmadığı zaman bir sorun ortaya çıkıyor. Onlara bizim bakacağız ve böylelikle insanlar kendilerine vakit ayırarak nefes alabilecekler.
Gittiğimiz her yerde İstanbul'daki Ankara'daki diğer illerimizdeki tüm hemşehrilerimizin oradaki Cumhur İttifakı adayını destek vermesi noktasında bizde taleplerimizi yineliyoruz.
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