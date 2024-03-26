AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan A Haber’de | Samsun için hangi vaatleri var?

31 Mart'ta gerçekleştirilecek seçimlere artık sayılı günler kalırken, partiler hazırlıklarını sürdürüyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Samsun için vaatlerinden bahseden Doğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Kampanyanın başından itibaren yorulmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Artık son 5 gün. hemşehrilerimizle olmaya gayret ediyoruz. Çünkü ben görüyorum ne kadar fazla temas edebilirsek o kadar yönelen bir teveccüh var karşımıza karşı. Zaten bizim Karadeniz bölgesinde de Samsun'da da seçim bir sıkıntımız yok. Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin her yerinde mitingler yapıyor. İnsanlarımızla beraber oluyor. Cumhurbaşkanımızın 50 yerde miting yaptığı bu günlerde Ramazan devam ediyor. Bizim de Samsun'a aynı hızla aynı tempoyla Cumhurbaşkanımıza yakışır şekilde çalışmak için bir gayretimiz var. 17 ilçemizi geziyoruz, 1251 mahallemiz var gidebildiğimiz tüm mahallelere gitmeye gayret ediyoruz. Eksik kaldığımız yer var kampanya sürecinde.