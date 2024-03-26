Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarih verdi! TÜRKSAT 6A uzaya gönderilecek

'TÜRKSAT 6A 36 BİN KİLOMETREDE GÖREV YAPACAK'

Türkiye'nin siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar nedeniyle bilim, teknoloji ve uzay konularında geç kaldığını dile getiren Kacır, "Aslında bu alanda daha erken yola çıkmak istediği ancak 80'ler 90'lar Türkiye'si siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklarla heba ettiği yıllar oldu. Dünyada büyük bir bilgisayar, internet devrimi yaşanırken Türkiye maalesef bu yarışın hiçbir yerinde varlık gösteremedi. Ama 2000'li yıllara geldiğimizde yine aynı irade bu ülkenin kendi uydularını kendi imkanlarıyla geliştirmesine dönük projeleri başlattı, himaye etti. Önce BİLSAT görüntüleme uydusunda Türkiye ortak üretim yaptı. Sonra rasat görüntüleme uydusunu Türkiye kendi üretti. Sonra Göktürk görüntüleme uydusunu Türkiye yerli olarak üretti ve nihayetinde yaklaşık 600 kilometreden metre altı çözünürlükte görüntü almamızı sağlayacak elektro- optik kamerası dahil bütün kritik alt sistemleriyle yerli ve milli görüntüleme uydumuz İMECE'yi cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 2023'te uzaya göndermeyi başardık. Ama durmuyoruz, şimdi 8 Temmuz 2024 haftası ilk milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'yı inşallah uzaya göndereceğiz. Böylelikle bunu başaran 11 ülkeden biri olacağız. İMECE yaklaşık 600 kilometrede yaklaşık 600 kilogramlık bir uydu. TÜRKSAT 6A 36 bin kilometrede görev yapacak ve yaklaşık 4 bin 250 kilogramlık bir uydu. Ama hedefimiz daha ileriye gitmek. 380 bin kilometre ötede aya kendi teknolojimizle erişmeyi hedefliyoruz. Dünyada hibrit roket teknolojisi alanında en iddialı çalışmalara sahip 4 ülkeden birisi Türkiye. Bu teknolojiyle uzaya erişmeyi başardık. Hedefimiz bu uydu geliştirme faaliyetlerinden ve uydu fırlatma faaliyetlerinde elde ettiğimiz deneyim ve tecrübeyle önümüzdeki dönemde Türkiye'nin kendi teknolojisiyle aya erişmesini sağlayacak bir uzay aracı geliştirmek. Ve bu teknolojiye uzayda ilk kez tarihçe kazandırarak yani bu teknolojiyi uzayda ilk kez uygulayarak önümüzdeki yıllarda uzay ekonomisinden uyduların yörüngeler arası transferlerini gerçekleştirebilecek uzay araçları üretebilen bir ülke olarak pay almayı sağlamak. Biz her bir projemizde bu ülkenin istikbali için, istiklali için, geleceği için en doğrusunu planlıyor en doğrusunu sizlerle birlikte hayata geçirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE UZAY TEKNOLOJİLERİNDE DE BAŞARI ORTAYA KOYACAK'

Bakan Kacır, Türkiye'nin savunma sanayinde ortaya koyduğu başarıdan bahsederek, şöyle dedi: "Türkiye inşallah savunma sanayinde, havacılıkta nasıl başarılı olduysa, uzay teknolojilerinde de benzer bir başarı ortay koyacak. Nasıl savunma sanayinde bugün ihracatı 250 milyon dolardan 5,5 milyar dolara çıkarabilmişsek, nasıl savunma sanayinde bugün 3 bine yakın firmamızla 80 bine yakın gencimizi istihdam etmişsek, inşallah sizin gibi pırıl pırıl genç kardeşlerimizi uzay sanayinde istihdam edeceğiz ve dünyada önemli uzay güçlerinden biri haline geleceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız 2018 yılında Türkiye Uzay Ajans'ını kurdu. 2021 yılında milli uzay programını Sayın Cumhurbaşkanımız dünyaya ilan etti. Türkiye'nin bütün bu alanlarda adım adım hangi hedeflerini gerçekleştireceğini bütün dünyaya duyurdu. Bu alan çok stratejik bir alan bizim bu alanda iftiharla isimlerini zikrettiğimiz tüm akıllı hava araçlarımız, insansız hava araçlarımız, bu hava araçlarından attığımız tüm akıllı mühimmatlar, akıllı füzeler hangi anda, hangi konumda olduklarını uydulardan haber alıyorlar. Dolayısıyla bu teknolojilerdeki gelişme bizim için çok stratejik bir değer taşıyor. İnşallah bütün bu projeleri gerçekleştireceğiz."