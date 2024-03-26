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A Milli Takımımızın EURO 2024 F Grubu'ndaki son rakibi belli oldu!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.03.2024 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
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A Milli Takımımızın EURO 2024 F Grubu’ndaki son rakibi belli oldu!

Son dakika haberleri... A Milli Takımımızın EURO 2024 F Grubu'ndaki son rakibi, play-off final maçında Yunanistan'ı penaltılarla geçen Gürcistan oldu.

A Milli Takımımızın yer aldığı EURO 2024 F Grubu'nun son takımı belli oldu. EURO 2024 Elemeleri Play-off C Yolu final maçında Gürcistan, normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona eren maçta Yunanistan'ı penaltılarda mağlup etti ve EURO 2024 bileti aldı.

Gürcistan, EURO 2024 F Grubu'nda Türkiye, Portekiz ve Çekya'nın ardından 4. takım oldu.

TARİHİNDE İLK KEZ!

Gürcistan, tarihinde ilk kez bir Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek.

İLK MAÇIMIZI GÜRCİSTAN İLE OYNAYACAĞIZ

A Milli Takımımız, EURO 2024 F Grubu'ndaki ilk maçını play-off'tan gelen Gürcistan ile yapacak. Mücadele, 18 Haziran Salı günü Dortmund'da oynanacak.

Milli Takımımız gruptaki ikinci maçını 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile yapacak. Gruptaki son maçımız ise 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile olacak.

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