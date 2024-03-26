A Milli Takımımızın EURO 2024 F Grubu’ndaki son rakibi belli oldu!

A Milli Takımımızın yer aldığı EURO 2024 F Grubu'nun son takımı belli oldu. EURO 2024 Elemeleri Play-off C Yolu final maçında Gürcistan, normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona eren maçta Yunanistan'ı penaltılarda mağlup etti ve EURO 2024 bileti aldı.

Gürcistan, EURO 2024 F Grubu'nda Türkiye, Portekiz ve Çekya'nın ardından 4. takım oldu.