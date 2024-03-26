Bayraktar TB3 ASELFLIR-500 ile uçtu! İlk test başarılı...

İLK KEZ DENENDİ

Şirketten yapılan açıklamaya göre, milli SİHA, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen Orta İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testinde ilk kez Aselsan tarafından milli olarak geliştirilen ASELFLIR-500 ile uçtu.