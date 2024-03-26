Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok A Haber'de! Ankara'daki seçim çalışmaları sürecini ve projelerini anlattı
31 Mart yerel seçimlerine son 4 gün kaldı ve AK Parti adayları çalışmalarını sürdürüyor. Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un Ankara için projeleri neler? Altınok, A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında seçim sürecine dair açıklamalarda bulundu.
31 Mart'ta milyonlarca seçmen, büyükşehirlerden ilçelere, beldelerden köylere kadar 81 il ve 973 ilçede gerçekleştirilecek yarışta belediye başkanlarını ve muhtarlarını belirlemek üzere sandık başına gidecek. Vatandaşlar arasında ise hangi partinin ne kadar oy alacağı büyük bir merak konusu oldu.
Ankara'da bu illerin başında yer alıyor. Ankara'nın ilçelerinde yarış ne durumda? Projelerde ki son durum ne? AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Adayı Turgut Altınok seçim çalışmalarını nasıl yürütüyor? Altınok tüm bu soruları ve daha fazlasını cevaplamak üzere A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında açıklamalarda bulunuyor.
İşte Altınok'un açıklamalarında satır başlıkları;
YAVAŞ 5 CM METRO YAPMADI
"Cumhurbaşkanlığı seçiminde de seçimi aldıklarını ve kazandıklarını söylüyorlardı ama Ankara'da aldıklarını oy oranı belli.Ankara'nın tekrardan beş yılı daha böyle gitmez. Trafik ve altyapı sorunu başını almış ve gitmiş durumda. Mansur Yavaş'ın yaptığı 5 cm metro yok. Ankara hizmet istiyor, Ankara bir 5 yıl daha Yavaş'la gitmeyeceğini çok iyi biliyor."
BAŞKAN OLUNCA MAL VARLIĞIM AZALDI
"Mal varlığımız belli. Aldığımız bütün gayrimenkullere bakarsanız belediye başkanı olmadan aldığımızı tarihlerden anlarsınız. Aksine belediye başkanı olduktan sonra mal varlığım azalmış durumda.Sonra Antalya'da 600 dairesi var dediler sonra 800 daire oldu. Böyle bir durum yok bunu çıktığım kanallarda da söyledim. Sayın Yavaş'ta "Antalya'da 600 dairesi varmış bunu beyan etmedi, o zaman istifa etmesi lazım" dedi. Bende 600 dairem varsa ve bunların tapularını Turgut Altınok adına çıkarmazsa namertsin dedim."
"Ankaralıya söyleyecek sözü de yaptığı icraat da yok. Ankara hizmet fakiri bir başkent oldu. Göreve geldiğinde Ankara Büyükşehir belediyesi yatırımda 30 büyükşehir belediyesi arasında ilk 10'da iken şu an 27'nci sırada."
5 YILDA MANSUR YAVAŞ'IN MAL VARLIĞI ARTTI
"Sayın Yavaş'ın göreve geldikten sonra mal varlığı arttı benim değil. Kızına 2 yıl önce Londra'dan bir daire almış. 4 milyon lira para gönderdim diyor. Belediye Başkanı seçileli 3 yıl olmuş ve aldığı maaşları hiç harcamasa yine 4 milyon lira yapmaz. Ben 20 yıl belediye başkanlığı yaptım ve 1 metrekare yer almadım. Zaten alınmaz.Çünkü düğünlere gidiyorsunuz, vatandaşın talebi oluyor bu gittiğiniz düğünlerde de takıları belediyeden takamazsınız gerçi Sayın Yavaş 69 bin liraya set almış bunlar kamuoyuna yansıdı.
MANSUR YAVAŞ BU PARAYI NEREDEN BULDU?
"Birde şu an Ankara'da oturduğu ev var. Bu oturduğu evin değeri bugün 25 milyon lira ve bunu da belediye başkanı olduktan sonra almış. Belediye Başkanı maaşıyla Sayın Yavaş bu parayı nereden buldu?"
YAVAŞ ANKARA BÜYÜKŞEHİR'İ BATIRDI
"Bu şehrin geleceğine yatırım yapmadı ama yatırım yaptım diyor sürekli bu yardımlar bütçenin yüzde 4'ü. Ankara'nın 288 milyar lirası yok. 3,5 milyar borcu varken şu anda 20 milyar borcu var. Ankaralılara soruyorum, Ankara'da borçlandığı kadar 16,5 milyarlık yatırım var mı? Tabiki yok. Ankaralıya 100 tane yüzü var bu 100 sözün 90 tanesini yerine getirmedi.Büyükşehir belediyesinin bütün şirketleri batık. Bu şirketler özel sektör olsaydı batmışlardı. Vatandaşın bile şirketinin emanet etmeyeceği bir adama Ankara gibi Başkent olan büyükşehir belediyesi edilemez. Başkent böyle bir başkanı hak etmiyor, 5 yıl daha Yavaş'ı çekemez."
YAVAŞ'IN EKİBİ PKK'LI SİTELERE PARA VERİYOR
"PKK'lı sitelere trol hesaplara para veriyorlar ve Turgut Altınok hakkında yalan haber yapın diyorlar. Ankara Büyükşehir belediyesinin ve halkın paralarını buralara akıtıyorlar. Şahsi hırsları için bunu yapıyorlar."
ANKARA KARANLIK BİR BAŞKENT OLDU
"Ankara'da yollar bozuk. Taksiler bir sürü tamir masrafları olduklarını ve yollardan dolayı şikayetçi olduklarını söylüyorlar. Kızılay'da taşlar kırılmış ve hizmet yapılmamış. Ulus'ta saat 19.00'da hayat bitiyor, Kızılay'da saat 20.00'da hayat bitiyor, Ankara'da saat 21.00'da hayat bitiyor. Ankara karanlık bir başkent oldu."
EMEKLİLERE 5 BİN TL VAADİ
"Büyükşehir belediyesi şu an ayda bin lira veriyor. Bizi büyükşehir belediyesinin verdiği 18 bin civarı emeklilere 5 bin lira vereceğiz ama bu kişilerin sayısı 30 bini bulabilir, bunun sayısı 50 bini bulabilir. Biz 15 Nisan'da emeklilerimizin hesaplarına 5 bin lirayı yatıracağız. Daha sonra talep olan emeklilerimize bu yardımı vereceğiz."
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