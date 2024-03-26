Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok A Haber’de! Ankara’daki seçim çalışmaları sürecini ve projelerini anlattı

31 Mart'ta milyonlarca seçmen, büyükşehirlerden ilçelere, beldelerden köylere kadar 81 il ve 973 ilçede gerçekleştirilecek yarışta belediye başkanlarını ve muhtarlarını belirlemek üzere sandık başına gidecek. Vatandaşlar arasında ise hangi partinin ne kadar oy alacağı büyük bir merak konusu oldu.

Ankara'da bu illerin başında yer alıyor. Ankara'nın ilçelerinde yarış ne durumda? Projelerde ki son durum ne? AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Adayı Turgut Altınok seçim çalışmalarını nasıl yürütüyor? Altınok tüm bu soruları ve daha fazlasını cevaplamak üzere A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında açıklamalarda bulunuyor.

İşte Altınok'un açıklamalarında satır başlıkları;

YAVAŞ 5 CM METRO YAPMADI

"Cumhurbaşkanlığı seçiminde de seçimi aldıklarını ve kazandıklarını söylüyorlardı ama Ankara'da aldıklarını oy oranı belli.Ankara'nın tekrardan beş yılı daha böyle gitmez. Trafik ve altyapı sorunu başını almış ve gitmiş durumda. Mansur Yavaş'ın yaptığı 5 cm metro yok. Ankara hizmet istiyor, Ankara bir 5 yıl daha Yavaş'la gitmeyeceğini çok iyi biliyor."